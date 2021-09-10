Самолет Новосибирск — Чита приземлился в Иркутске из-за непогоды

Самолет из Новосибирска вынужденно приземлился в Иркутске
Рейс авиакомпании S7 Новосибирск — Чита вылетел сегодня в 02:20, вынужденно приземлился в Иркутске.
— Рейс задержан на более чем 10 часов, в авиакомпании ситуацию не комментируют, — рассказала читательница НГС.
Как сообщается на сайте Толмачёво, рейс вылетел в 02:20 из Новосибирска и сел в аэропорту Иркутска в 02:38 по местному времени (в Новосибирске было уже 03:38).
— В аэропорту Читы был сильный туман, и экипаж воздушного судна принял решение уйти на запасной аэродром в Иркутск, — сообщил дежурный информационно-справочной группы аэропорта в Чите.
По расписанию самолет должен был приземлиться в Чите в 07:20 (мест.), но совершил посадку через 8 часов — в 15:20 (мест.).
Корреспондент НГС направил запрос в авиакомпанию с просьбой прокомментировать ситуацию.
Утром 30 августа в новосибирский аэропорт Толмачёво отправили рейс Москва — Красноярск. Борт перенаправили из-за сильного тумана в Красноярске.