10 сентября пятница
СЕЙЧАС +18°С
Пробки 5/10
usd 73.13
eur 86.47
Тема дняИщут рабочих на новый завод PepsiCo. Какая з/п?
Все новости
Все новости

Самолет Новосибирск — Чита приземлился в Иркутске из-за непогоды

Пассажиры ожидали рейс около 8 часов

311
5Обсудить

Поделиться

Самолет не смог приземлиться в Чите из-за тумана

Самолет не смог приземлиться в Чите из-за тумана

Поделиться

Самолет из Новосибирска вынужденно приземлился в Иркутске

Рейс авиакомпании S7 Новосибирск — Чита вылетел сегодня в 02:20, вынужденно приземлился в Иркутске.

— Рейс задержан на более чем 10 часов, в авиакомпании ситуацию не комментируют, — рассказала читательница НГС.

Как сообщается на сайте Толмачёво, рейс вылетел в 02:20 из Новосибирска и сел в аэропорту Иркутска в 02:38 по местному времени (в Новосибирске было уже 03:38).

— В аэропорту Читы был сильный туман, и экипаж воздушного судна принял решение уйти на запасной аэродром в Иркутск, — сообщил дежурный информационно-справочной группы аэропорта в Чите.

По расписанию самолет должен был приземлиться в Чите в 07:20 (мест.), но совершил посадку через 8 часов — в 15:20 (мест.).

Корреспондент НГС направил запрос в авиакомпанию с просьбой прокомментировать ситуацию.

Утром 30 августа в новосибирский аэропорт Толмачёво отправили рейс Москва — Красноярск. Борт перенаправили из-за сильного тумана в Красноярске.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

S7авиакомпаниязадержкарейс
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...