Самолет Москва — Красноярск отправили на посадку в Новосибирск из-за непогоды

Утром 30 августа в новосибирский аэропорт Толмачево отправили рейс Москва — Красноярск. Борт перенаправили из-за сильного тумана в Красноярске.
Как сообщили НГС 24 в аэропорту Красноярска, из-за погодных условий этим утром произошла задержка 24 рейсов. В основном задерживаются прибывающие самолеты.
13 рейсов пришлось отправить на посадку на другие площадки — в Абакан, Новосибирск и Кемерово. Судя по онлайн-табло Толмачево, задерживается два рейса в Красноярска: UTA 571 и KAR 658. Кроме того, задерживается рейс NWS 593 Новосибирск — Томск, там тоже туман.
Утром 29 июня 9 рейсов не смогли приземлиться в аэропорту Толмачево из-за сильного тумана. Самолеты отправляли в Барнаул и Новокузнецк.