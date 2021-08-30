30 августа понедельник
СЕЙЧАС +14°С
Пробки 4/10
usd 73.99
eur 87.03
Тема дняПосле какой вакцины чаще и тяжелее болеют ковидом?
Все новости
Все новости

Самолет Москва — Красноярск отправили на посадку в Новосибирск из-за непогоды

Ещё несколько рейсов задерживаются

984
2Обсудить

Поделиться

Самолет не смог приземлиться в Красноярске из-за тумана

Самолет не смог приземлиться в Красноярске из-за тумана

Поделиться

Утром 30 августа в новосибирский аэропорт Толмачево отправили рейс Москва — Красноярск. Борт перенаправили из-за сильного тумана в Красноярске.

Как сообщили НГС 24 в аэропорту Красноярска, из-за погодных условий этим утром произошла задержка 24 рейсов. В основном задерживаются прибывающие самолеты.

13 рейсов пришлось отправить на посадку на другие площадки — в Абакан, Новосибирск и Кемерово. Судя по онлайн-табло Толмачево, задерживается два рейса в Красноярска: UTA 571 и KAR 658. Кроме того, задерживается рейс NWS 593 Новосибирск — Томск, там тоже туман.

Поделиться

Утром 29 июня 9 рейсов не смогли приземлиться в аэропорту Толмачево из-за сильного тумана. Самолеты отправляли в Барнаул и Новокузнецк.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

авиацияаэропорт
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...