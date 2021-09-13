Прокуратура начала проверку после внеплановой посадки самолета Москва — Новосибирск в Екатеринбурге

Прокуратура проверит внезапную посадку самолета Москва — Новосибирск в Екатеринбурге
Уральская транспортная прокуратура начала проверку после экстренной посадки самолета, который следовал из Москвы в Новосибирск. Он вынужденно приземлился в аэропорту Екатеринбурга в воскресенье,
— Незапланированная посадка произошла из-за технической неисправности — неустойчивого показания датчика скорости, — уточнили в Уральской транспортной прокуратуре.
Известно, что на борту воздушного судна находились 182 пассажира. Среди них было 11 детей. Посадка рейса прошла благополучно — никто не пострадал. Самолет также не получил повреждений.
По данным ведомства, в 08:11 самолет вылетел в Новосибирск.
Сегодня ночью, 13 сентября, в Иркутской области в тайге потерпел крушение пассажирский самолет. Он не долетел до места назначения, совершил жесткую посадку в тайге, в 500 километрах от Иркутска. Как сообщает ТАСС, число погибших выросло до 4 человек, один из погибших — командир судна. Второй пилот остался жив.