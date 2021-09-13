Число погибших выросло до четырех человек: всё, что известно о крушении самолета под Иркутском

В Иркутской области в тайге потерпел крушение пассажирский самолет. Он не долетел до места назначения, совершил жесткую посадку в тайге, в 500 километрах от Иркутска. Как сообщает ТАСС, число погибших выросло до 4 человек, один из погибших — командир судна. Второй пилот остался жив.
Спасатели добрались до места происшествия. По предварительным данным, на борту было 14 пассажиров и 2 члена экипажа. Приоритетной версией крушения самолета считается отказ двигателя, также рассматривается версия ошибки экипажа — попытка посадить самолет в тумане. Как сообщают в прокуратуре, самолет пытался зайти на второй круг при посадке в Казачинском.
Источник ТАСС сообщает, что самолет загорелся при посадке, однако губернатор Иркутской области Игорь Кобзев со ссылкой на очевидцев заявил, что пожара на борту не было.
Самолет, потерпевший крушение, был выпущен в 2014 году. Он принадлежит компании ООО «Аэросервис».
По факту произошедшего следственный комитет возбудил уголовное дело.