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Президент России посмертно наградил погибшего в Сирии новосибирского военного

Алексей Шнайдер получил орден Мужества

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Алексей Шнайдер погиб 9 сентября

Алексей Шнайдер погиб 9 сентября

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Президент наградил орденом Мужества посмертно военного из Новосибирска

Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества подполковника ВС РФ Алексея Шнайдера. Он погиб 9 сентября в Сирии. Взрыв прогремел во время следования колонны с гуманитарной помощью. Находившийся в автомобиле Алексей Шнайдер получил тяжелые ранения, от которых скончался.

— За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, наградить орденом Мужества подполковника Шнайдера Алексея Алексеевича — заместителя командира войсковой части 38643 Северного флота, Мурманская область (посмертно), — передает цитату из документа ТАСС.

Алексей Шнайдер родился в Новосибирске, долгое время служил в селе Сергеевка Приморского края. Оттуда его перевели в Мурманск, затем командировали в Сирию.

У Алексея Шнайдера также остались жена и 7-летний сын.

Минобороны РФ пообещало оказать семье погибшего необходимую помощь и поддержку.

НГС приносит глубочайшие соболезнования родным, близким и сослуживцам Алексея Шнайдера.

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Сириянаградаорден
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