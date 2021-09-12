Президент России посмертно наградил погибшего в Сирии новосибирского военного

Президент наградил орденом Мужества посмертно военного из Новосибирска
Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества подполковника ВС РФ Алексея Шнайдера. Он погиб
— За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, наградить орденом Мужества подполковника Шнайдера Алексея Алексеевича — заместителя командира войсковой части 38643 Северного флота, Мурманская область (посмертно), — передает цитату из документа ТАСС.
Алексей Шнайдер родился в Новосибирске, долгое время служил в селе Сергеевка Приморского края. Оттуда его перевели в Мурманск, затем командировали в Сирию.
У Алексея Шнайдера также остались жена и
Минобороны РФ пообещало оказать семье погибшего необходимую помощь и поддержку.
НГС приносит глубочайшие соболезнования родным, близким и сослуживцам Алексея Шнайдера.
НГС рассказывал истории, почему родители по всей России до сих пор ждут детей с чеченских войн. Солдатские матери создали группу по поискам пропавших без вести