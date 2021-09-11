«Последняя командировка должна была быть»: погибший в Сирии российский военный оказался сибиряком

9 сентября в Сирии при исполнении обязанностей погиб российский военный. Им оказался
Алексей Шнайдер родился в Новосибирске, долгое время служил в селе Сергеевка Приморского края. Оттуда его перевели в Мурманск, затем командировали в Сирию.
Виктор, старший сын супруги Алексея Шнайдера, рассказал НГС, что его отчиму оставалось прослужить примерно два месяца.
— Последняя командировка должна была быть. Потом он планировал писать рапорт о переводе в другой город. Хотел уйти в преподаватели, потом выйти на пенсию и перейти на гражданскую службу в армии. Он был самый добрый человек, которого я знал. Он был мне как друг и наставник по жизни. Очень долгое время Алексей Алексеевич служил в Приморье, а потом его перевели в Мурманск — он прослужил там последние три года. И начались командировки в Сирию.
У Алексея Шнайдера также остались жена и
Минобороны РФ пообещало оказать семье погибшего необходимую помощь и поддержку.
НГС приносит глубочайшие соболезнования родным, близким и сослуживцам Алексея Шнайдера.
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