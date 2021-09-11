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«Последняя командировка должна была быть»: погибший в Сирии российский военный оказался сибиряком

Во время следования колонны с гуманитарной помощью прогремел взрыв

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У Алексея Шнайдера остались жена и маленький ребенок

У Алексея Шнайдера остались жена и маленький ребенок

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9 сентября в Сирии при исполнении обязанностей погиб российский военный. Им оказался 45-летний подполковник родом из Новосибирска Алексей Шнайдер. Взрыв прогремел во время следования колонны с гуманитарной помощью. Находившийся в автомобиле Алексей Шнайдер получил тяжелые ранения, от которых скончался.

На фото — разбитый в результате взрыва КАМАЗ-5350 с КДЗ <nobr class="_">ММ-501/2</nobr>. Техника получила серьезные повреждения

На фото — разбитый в результате взрыва КАМАЗ-5350 с КДЗ ММ-501/2. Техника получила серьезные повреждения

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Алексей Шнайдер родился в Новосибирске, долгое время служил в селе Сергеевка Приморского края. Оттуда его перевели в Мурманск, затем командировали в Сирию.

Последние три года Алексей Шнайдер служил в Мурманске

Последние три года Алексей Шнайдер служил в Мурманске

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Виктор, старший сын супруги Алексея Шнайдера, рассказал НГС, что его отчиму оставалось прослужить примерно два месяца.

— Последняя командировка должна была быть. Потом он планировал писать рапорт о переводе в другой город. Хотел уйти в преподаватели, потом выйти на пенсию и перейти на гражданскую службу в армии. Он был самый добрый человек, которого я знал. Он был мне как друг и наставник по жизни. Очень долгое время Алексей Алексеевич служил в Приморье, а потом его перевели в Мурманск — он прослужил там последние три года. И начались командировки в Сирию.

У Алексея Шнайдера также остались жена и 7-летний сын.

Минобороны РФ пообещало оказать семье погибшего необходимую помощь и поддержку.

НГС приносит глубочайшие соболезнования родным, близким и сослуживцам Алексея Шнайдера.

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Сирияпогиб военный
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