Момент поджога пункта проката в Новосибирске попал на видео
На видео попал момент поджога пункта проката электромобилей, который загорелся сегодня ночью на Михайловской набережной в Новосибирске. На кадрах с видеокамеры, установленной на соседнем строении, видно, как пункт проката подожгли неизвестные люди, а затем скрылись с места преступления.
Как рассказала владелица пункта проката Анастасия Галкина, рядом с ее компанией нелегально работали конкуренты.
— Все с ними боролись: и мы, и директор парка. Они не имели права там стоять и работать. Месяц назад мы оттуда убрали нелегальных конкурентов. Гостехнадзор изъял у них машинки. Потом конкуренты нам угрожали тогда. Вот и сделали, — рассказала корреспонденту НГС Анастасия Галкина.
Женщина написала заявление в полицию. В ГУ МВД по Новосибирской области подтвердили факт поступления заявления.
— Сейчас проводятся оперативно-разыскные мероприятия, устанавливаются лица, которые причастны к данному противоправному деянию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сумма ущерба устанавливается, — сообщила референт отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Новосибирской области Анастасия Ахметова.
Как сообщали «Вести», в июле 2021 года полиция и Гостехнадзор закрыли крупную точку проката детских электромобилей на Михайловской набережной. Как показала проверка, предприниматели работали без документов и с грубыми нарушениями. Пункт проката закрыли, а все материалы дела по итогам проверки правоохранительные органы собирались передать в суд.
В августе возле новосибирского Толмачево рано утром дотла сгорел хетчбэк Peugeot. 25 июля около 11:30 под Новосибирском, на дороге в Бердске, загорелся автомобиль. К счастью, инцидент обошелся без пострадавших.