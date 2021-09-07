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Ночью на набережной рядом со сценой вспыхнул пункт проката электромобилей

По данным спасателей, никто не пострадал

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Пожар полностью уничтожил строение

Пожар полностью уничтожил строение

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На Михайловской набережной ночью вспыхнул пункт проката

Сегодня ночью, 7 сентября, в Новосибирске на Михайловской набережной рядом со сценой вспыхнул пункт проката.

— В 03:29 в Октябрьском районе Новосибирска на улице Добролюбова, 2б, к. 8 произошло возгорание. В результате огнем повреждены киоск и автоэлектросамокаты. Ликвидация пожара — в 04:08, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

По данным спасателей, никто не пострадал. Экспертам предстоит установить причины возгорания.

По данным 2ГИС, в этом киоске располагается пункт проката детских электромобилей «Электромобили54». Прокатом управляла Анастасия Галкина. По данным сервиса «Контур.Фокус», в мае 2019 года девушка открыла ИП. Основной вид деятельности — прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров, а также розничная торговля в неспециализированных магазинах, в интернете и по почте. На момент публикации корреспонденту НГС не удалось связаться с Анастасией Галкиной.

В воскресенье, 5 сентября, над правым берегом поднялся столб черного дыма. Мы узнали, что горело.

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набережнаяпожарэлектросамокаты
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