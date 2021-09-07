Ночью на набережной рядом со сценой вспыхнул пункт проката электромобилей

На Михайловской набережной ночью вспыхнул пункт проката
Сегодня ночью, 7 сентября, в Новосибирске на Михайловской набережной рядом со сценой вспыхнул пункт проката.
— В 03:29 в Октябрьском районе Новосибирска на улице Добролюбова, 2б,
По данным спасателей, никто не пострадал. Экспертам предстоит установить причины возгорания.
По данным 2ГИС, в этом киоске располагается пункт проката детских электромобилей «Электромобили54». Прокатом управляла Анастасия Галкина. По данным сервиса «Контур.Фокус», в мае 2019 года девушка открыла ИП. Основной вид деятельности — прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров, а также розничная торговля в неспециализированных магазинах, в интернете и по почте. На момент публикации корреспонденту НГС не удалось связаться с Анастасией Галкиной.
В воскресенье, 5 сентября, над правым берегом поднялся столб черного дыма. Мы узнали, что горело.