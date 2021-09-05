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Над правым берегом Новосибирска поднялся столб черного дыма. Что горит?

Дым было видно из разных районов города

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Черный дым поднялся вверх на несколько десятков метров

Черный дым поднялся вверх на несколько десятков метров

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В Новосибирске внезапно поднялся столб черного дыма

Сегодня днем, 5 сентября, в Дзержинском районе Новосибирска поднялся черный столб дыма, который был виден как с правого берега, так и с левого.

— Что-то сильно горит на правом берегу, — сообщил читатель НГС.

Столб черного дыма попал на видео.

Как рассказали спасатели, в Дзержинском районе горит частный дом.

— На улице Коминтерна горит двухэтажный частный дом с мансардным этажом — полностью в огне, также надворные постройки. Хозяева на месте вызова, не пострадали, — сообщил руководитель пресс-службы МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

Через несколько минут после приезда пожарных произошел прорыв газовой трубы – тушение пожара осложнялось разгерметизацией газопровода, ведущего к дому.

Возгорание произошло в частном доме

Возгорание произошло в частном доме

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— В связи с этим к месту вызова были вызваны сотрудники газовой службы. Сил и средств на месте работы достаточно, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.

Дознаватели МЧС России установят причину произошедшего.

В августе рядом с площадью Ленина также поднялся столб черного дыма.

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возгораниепожарправый берег
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