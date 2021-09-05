В Новосибирске внезапно поднялся столб черного дыма
Сегодня днем, 5 сентября, в Дзержинском районе Новосибирска поднялся черный столб дыма, который был виден как с правого берега, так и с левого.
— Что-то сильно горит на правом берегу, — сообщил читатель НГС.
Столб черного дыма попал на видео.
Как рассказали спасатели, в Дзержинском районе горит частный дом.
— На улице Коминтерна горит двухэтажный частный дом с мансардным этажом — полностью в огне, также надворные постройки. Хозяева на месте вызова, не пострадали, — сообщил руководитель пресс-службы МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.
Через несколько минут после приезда пожарных произошел прорыв газовой трубы – тушение пожара осложнялось разгерметизацией газопровода, ведущего к дому.
— В связи с этим к месту вызова были вызваны сотрудники газовой службы. Сил и средств на месте работы достаточно, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.
Дознаватели МЧС России установят причину произошедшего.
В августе рядом с площадью Ленина также поднялся столб черного дыма.