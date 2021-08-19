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Рядом с площадью Ленина поднялся столб черного дыма. Что горит?

Дым было видно из разных районов города

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Черный дым поднялся вверх на несколько десятков метров

Черный дым поднялся вверх на несколько десятков метров

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Во второй половине дня 19 августа над центром Новосибирска поднялся черный столб дыма. По словам очевидцев, горит в районе улицы Военная, напротив ТРЦ «АУРА».

— В 16:16 поступила информация о возгорании на улице Потанинская, 17, выехали, проводится проверка, — сообщили оперативно в пресс-службе ГУ МЧС.

Очевидец снял видео в районе улицы Военная, 19/2

Очевидец снял видео в районе улицы Военная, 19/2

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По данным 2ГИС, на улице Потанинская, 17 находится одноэтажный частный дом.

Столб дыма виден в районе улицы Ленина

Столб дыма виден в районе улицы Ленина

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Обновлено. Как позже сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по НСО, на территории новостройки в Потанинском переулке проводились «согласованные огневые работы». Возгораний и угрозы распространения огня не было.

На выходных в дачном поселке Мочище произошло возгорание в двух домах. Для тушения пожара спецслужбам пришлось отправить к месту происшествия пожарный катер.

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пожарцентр города
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