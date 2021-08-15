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В Мочище загорелись дачные домики — спасателям пришлось отправить на место пожарный катер

Сейчас дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара

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Общая площадь пожара составила <nobr class="_">75 кв. м</nobr>

Общая площадь пожара составила 75 кв. м

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В Мочище загорелись дачные домики

Сегодня днем, 15 августа, в Новосибирске в дачном поселке Мочище произошло возгорание в двух домах. Для тушения пожара спецслужбам пришлось отправить к месту происшествия пожарный катер.

— В 13:14 пожарно-спасательные подразделения МЧС России реагировали на сообщение о возгорании двух деревянных дачных домов и деревянной бани в садовом обществе «Ивушка» дачного поселка Мочище по улице Обской. Из-за невозможности подъехать к горящим домам огнеборцы проложили магистральную линию на расстояние 400 метров, а также к месту пожара был направлен пожарный катер, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Возгорание локализовали в 14:07, еще через 8 минут пожарные ликвидировали отрытое горение.

— Общая площадь пожара составила 75 кв. м. В первом доме огнем поврежден мансардный этаж на площади 10 кв. м, во втором доме — второй этаж и кровля (50 кв. м). Баня уничтожена (15 кв. м), — добавили в пресс-службе.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, на момент пожара хозяев дачных домов не было. Сейчас дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.

В пятницу, 13 августа, под Новосибирском загорелся ТЦ — повара перекалили масло во фритюре.

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МЧСкатерпожар
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