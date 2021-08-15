В Мочище загорелись дачные домики — спасателям пришлось отправить на место пожарный катер

В Мочище загорелись дачные домики
Сегодня днем, 15 августа, в Новосибирске в дачном поселке Мочище произошло возгорание в двух домах. Для тушения пожара спецслужбам пришлось отправить к месту происшествия пожарный катер.
— В 13:14 пожарно-спасательные подразделения МЧС России реагировали на сообщение о возгорании двух деревянных дачных домов и деревянной бани в садовом обществе «Ивушка» дачного поселка Мочище по улице Обской. Из-за невозможности подъехать к горящим домам огнеборцы проложили магистральную линию на расстояние 400 метров, а также к месту пожара был направлен пожарный катер, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
Возгорание локализовали в 14:07, еще через 8 минут пожарные ликвидировали отрытое горение.
— Общая площадь пожара составила
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, на момент пожара хозяев дачных домов не было. Сейчас дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.
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