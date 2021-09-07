Пешеход погиб под колесами такси на Богдана Хмельницкого

Автомобиль такси сбил перехода в Новосибирске
Вечером в понедельник, 6 сентября, в Новосибирске на улице Богдана Хмельницкого автомобиль такси «Ситимобил» сбил пешехода.
— Водитель 1998 года рождения, двигался на автомобиле «Киа-Рио» по улице Богдана Хмельницкого со стороны улицы Тайгинской в сторону улицы Объединения. В пути следования у дома номер 107 по улице Богдана Хмельницкого совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля вне зоны пешеходного перехода, — сообщает группа пропаганды ГИБДД Новосибирска.
В результате мужчина 1974 года рождения получил несовместимые с жизнью травмы. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.
Корреспондент НГС направила запрос в «Ситимобил» с просьбой прокомментировать ситуацию.
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