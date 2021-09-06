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В Новосибирске водитель «Лексуса» сбил трехлетнего ребенка — мальчик в больнице

На месте работают сотрудники ГИБДД

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Инцидент произошел во дворе на Тюленина

Инцидент произошел во дворе на Тюленина

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Трехлетний мальчик попал под колёса «Лексуса» в Новосибирске

Вечером в понедельник, 6 сентября, в Калининском районе Новосибирска ребенка сбил «Лексус», который ехал по дворовой территории.

— Водитель 2002 года рождения, двигаясь на автомобиле Lexus RX 300 от дома № 19/1 по улице Тюленина по дворовой территории в сторону улицы Гребенщикова, в пути следования у дома № 13 по улице Гребенщикова совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пострадал мальчик 2018 года рождения, — сообщили в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.

Ребенка доставили в больницу с предварительным диагнозом «сотрясение головного мозга и перелом правой голени». Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

В конце августа в Ленинском районе маршрутка сбила ребенка, который пересекал дорогу на самокате.

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ГИБДДДТПсбил ребенка
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