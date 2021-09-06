В Новосибирске водитель «Лексуса» сбил трехлетнего ребенка — мальчик в больнице

Трехлетний мальчик попал под колёса «Лексуса» в Новосибирске
Вечером в понедельник, 6 сентября, в Калининском районе Новосибирска ребенка сбил «Лексус», который ехал по дворовой территории.
— Водитель 2002 года рождения, двигаясь на автомобиле
Ребенка доставили в больницу с предварительным диагнозом «сотрясение головного мозга и перелом правой голени». Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.
В конце августа в Ленинском районе маршрутка сбила ребенка, который пересекал дорогу на самокате.