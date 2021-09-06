В Новосибирске водитель «Лексуса» сбил трехлетнего ребенка — мальчик в больнице

Вечером в понедельник, 6 сентября, в Калининском районе Новосибирска ребенка сбил «Лексус», который ехал по дворовой территории.

— Водитель 2002 года рождения, двигаясь на автомобиле Lexus RX 300 от дома № 19/1 по улице Тюленина по дворовой территории в сторону улицы Гребенщикова, в пути следования у дома № 13 по улице Гребенщикова совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля. В результате ДТП пострадал мальчик 2018 года рождения, — сообщили в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.