23-летнюю сибирячку будут судить за сбитого насмерть парня на самокате

По словам очевидцев, когда приехала полиция, у пострадавшего начались судороги. Он ничего не говорил, на голове была рана, а из носа шла кровь.



Парня увезли в больницу как неизвестного, но уже днем нашлась его мама. Ею оказалась оператор поискового отряда «ЛизаАлерт» Юлия Калинина. Через неделю после страшного ДТП Кирилл умер в реанимации.



По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.



Сразу после аварии Виктория выставила на продажу Land Rover, на котором сбила Кирилла Калинина. О том, что 21-летний потерпевший скончался в реанимации, девушка узнала от НГС. Она рассказала свою версию произошедшего.



— Я выставила на продажу автомобиль, чтобы эти деньги направить на лечение и восстановление парня, которого я сбила. Теперь всё равно продам. Во-первых, меня всё равно по закону лишат прав после этого, помимо основного наказания. А во-вторых, я хочу помочь его семье, — пояснила Виктория.

