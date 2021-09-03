23-летнюю сибирячку будут судить за сбитого насмерть парня на самокате

Прокуратура Новосибирска утвердила обвинительное заключение в отношении девушки-водителя, сбившей насмерть парня на электросамокате.
— Уголовное дело будет направлено в Железнодорожный районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу, — сообщили в ведомстве.
Авария произошла 9 июля в 2 часа ночи на Вокзальной магистрали в центре города.
По словам очевидцев, когда приехала полиция, у пострадавшего начались судороги. Он ничего не говорил, на голове была рана, а из носа шла кровь.
Парня увезли в больницу как неизвестного, но уже днем нашлась его мама. Ею оказалась оператор поискового отряда «ЛизаАлерт» Юлия Калинина. Через неделю после страшного ДТП Кирилл умер в реанимации.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по
Сразу после аварии Виктория выставила на продажу Land Rover, на котором сбила Кирилла Калинина. О том, что
— Я выставила на продажу автомобиль, чтобы эти деньги направить на лечение и восстановление парня, которого я сбила. Теперь всё равно продам. Во-первых, меня всё равно по закону лишат прав после этого, помимо основного наказания. А во-вторых, я хочу помочь его семье, — пояснила Виктория.
В августе ночное ДТП под Новосибирском унесло жизни четверых сотрудников аэропорта Толмачёво. Погибшие в аварии мужчины возвращались домой с юбилея коллеги, когда в них влетел грузовой автомобиль Scania, за рулем которого был житель Омска.