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23-летнюю сибирячку будут судить за сбитого насмерть парня на самокате

Девушка на Land Rover попала в аварию на Вокзальной магистрали в Новосибирске

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Кирилл Калинин ехал на самокате, когда в него на огромной скорости влетел белый джип

Кирилл Калинин ехал на самокате, когда в него на огромной скорости влетел белый джип

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Прокуратура Новосибирска утвердила обвинительное заключение в отношении девушки-водителя, сбившей насмерть парня на электросамокате.

— Уголовное дело будет направлено в Железнодорожный районный суд Новосибирска для рассмотрения по существу, — сообщили в ведомстве.

Авария произошла 9 июля в 2 часа ночи на Вокзальной магистрали в центре города. 21-летний Кирилл Калинин передвигался на самокате, когда в него на огромной скорости влетел белый джип. За рулем Land Rover оказалась 23-летняя Виктория У.

По словам очевидцев, когда приехала полиция, у пострадавшего начались судороги. Он ничего не говорил, на голове была рана, а из носа шла кровь.

Парня увезли в больницу как неизвестного, но уже днем нашлась его мама. Ею оказалась оператор поискового отряда «ЛизаАлерт» Юлия Калинина. Через неделю после страшного ДТП Кирилл умер в реанимации.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Сразу после аварии Виктория выставила на продажу Land Rover, на котором сбила Кирилла Калинина. О том, что 21-летний потерпевший скончался в реанимации, девушка узнала от НГС. Она рассказала свою версию произошедшего.

— Я выставила на продажу автомобиль, чтобы эти деньги направить на лечение и восстановление парня, которого я сбила. Теперь всё равно продам. Во-первых, меня всё равно по закону лишат прав после этого, помимо основного наказания. А во-вторых, я хочу помочь его семье, — пояснила Виктория.

В августе ночное ДТП под Новосибирском унесло жизни четверых сотрудников аэропорта Толмачёво. Погибшие в аварии мужчины возвращались домой с юбилея коллеги, когда в них влетел грузовой автомобиль Scania, за рулем которого был житель Омска.

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