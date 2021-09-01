«Когда его поднял, он еще разговаривал»: погибший в мебельном цеху оказался другом директора фирмы

Новосибирец погиб из-за падения деревянных плит в мебельном цеху
Директор мебельного предприятия, где накануне на мужчину упали деревянные плиты, рассказал, что во время инцидента погиб не рабочий, а его друг.
Ранее прокуратура сообщала, что из-за происшествия погиб сотрудник фирмы. Следователи уточняли, что во время инцидента в помещении были два человека, пересчитывали плиты ЛДСП. Плиты начали заваливаться на мужчин, один погиб, второй не пострадал.
Как сообщили в прокуратуре, несчастный случай произошел в компании ООО «Даллат». Корреспондент НГС связался с директором фирмы. Александр Бурмистров рассказал, что погиб его друг.
— Мы просто с другом туда заехали, цех был закрыт. На него упали плиты. Когда его поднял, он еще разговаривал. Вызвали скорую, она приехала, меня внутрь не пустили. Машина скорой помощи никуда не уезжала. Он скончался прямо в скорой, — рассказал корреспонденту НГС Александр Бурмистров.
Как отметил собеседник, погибшему было 43 года.
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «Даллат» зарегистрировано в августе 2015 года в Новосибирске. Учредителем и директором фирмы является Александр Бурмистров. Основной вид деятельности ООО «Даллат» — производство кухонной мебели. Выручка фирмы в 2020 году составила 1,1 млн рублей, чистая прибыль — 15 тысяч.
В середине июня 32-летний мужчина погиб на стройке в Кировском районе Новосибирска. На строителя упала бетонная плита. Двое его коллег получили травмы. Позже Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти рабочего на строительном объекте по улице Петухова.