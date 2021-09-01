«Когда его поднял, он еще разговаривал»: погибший в мебельном цеху оказался другом директора фирмы

Директор мебельного предприятия, где накануне на мужчину упали деревянные плиты, рассказал, что во время инцидента погиб не рабочий, а его друг.



Ранее прокуратура сообщала, что из-за происшествия погиб сотрудник фирмы. Следователи уточняли, что во время инцидента в помещении были два человека, пересчитывали плиты ЛДСП. Плиты начали заваливаться на мужчин, один погиб, второй не пострадал.



Как сообщили в прокуратуре, несчастный случай произошел в компании ООО «Даллат». Корреспондент НГС связался с директором фирмы. Александр Бурмистров рассказал, что погиб его друг.