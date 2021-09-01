В Новосибирске в мебельном цеху плиты насмерть придавили рабочего

Днем 31 августа в Новосибирске в Кировском районе на рабочего мебельного предприятия упали деревянные плиты — его придавило насмерть.
— Предварительно установлено, что 41-летний работник фирмы, фактически выполняя служебные обязанности, 31 августа на территории цеха переставлял 15 плит ЛДСП. В результате проведения работ эти плиты упали на мужчину, причинив травмы, несовместимые с жизнью, — рассказал старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин.
Как сообщили в прокуратуре, трагедия произошла на территории одного из цехов на улице Петухова в Кировском районе. Прокуратура начала проверку по соблюдению закона об охране труда.
В середине июня 32-летний мужчина погиб на стройке в Кировском районе Новосибирска. На строителя упала бетонная плита. Двое его коллег получили травмы. Позже Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти рабочего на строительном объекте по улице Петухова.