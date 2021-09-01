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В Новосибирске в мебельном цеху плиты насмерть придавили рабочего

Трагедия произошла в Кировском районе города

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Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью

Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью

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Днем 31 августа в Новосибирске в Кировском районе на рабочего мебельного предприятия упали деревянные плиты — его придавило насмерть.

— Предварительно установлено, что 41-летний работник фирмы, фактически выполняя служебные обязанности, 31 августа на территории цеха переставлял 15 плит ЛДСП. В результате проведения работ эти плиты упали на мужчину, причинив травмы, несовместимые с жизнью, — рассказал старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин.

Как сообщили в прокуратуре, трагедия произошла на территории одного из цехов на улице Петухова в Кировском районе. Прокуратура начала проверку по соблюдению закона об охране труда.

В середине июня 32-летний мужчина погиб на стройке в Кировском районе Новосибирска. На строителя упала бетонная плита. Двое его коллег получили травмы. Позже Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти рабочего на строительном объекте по улице Петухова.

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