Появилось видео падения плиты на стройке, где погиб 32-летний рабочий

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти рабочего на строительном объекте по улице Петухова. На мужчину упала бетонная плита. Двое его коллег получили травмы. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшие по неосторожности смерть человека).
Трагический инцидент запечатлела камера видеонаблюдения.
— В ходе следствия установлено, что сегодня около 17 часов трое рабочих осуществляли строительные работы на строящемся объекте многоквартирного жилого дома в Кировском районе по улице Петухова, 162. Вследствие нарушений при установлении подпорок к бетонной плите, произошло ее обрушение на троих рабочих, в результате чего погиб
В ведомстве отметили, что сейчас на месте происшествия работают следователи регионального следственного управления и представитель Государственной инспекции труда по НСО. Устанавливаются причины и условия произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
В начале месяца в селе Новокремлёвском Коченёвского района при опилке деревьев погиб