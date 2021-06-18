Появилось видео падения плиты на стройке, где погиб 32-летний рабочий

— В ходе следствия установлено, что сегодня около 17 часов трое рабочих осуществляли строительные работы на строящемся объекте многоквартирного жилого дома в Кировском районе по улице Петухова, 162. Вследствие нарушений при установлении подпорок к бетонной плите, произошло ее обрушение на троих рабочих, в результате чего погиб 32-летний мужчина, а двое мужчин были доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести, — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по НСО.

