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Появилось видео падения плиты на стройке, где погиб 32-летний рабочий

СК возбудил уголовное дело по происшествию

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Сейчас следователи осматривают место происшествия и допрашивают очевидцев произошедшего. Также назначена судебно-медицинская экспертиза и изъята необходимая документация

Сейчас следователи осматривают место происшествия и допрашивают очевидцев произошедшего. Также назначена судебно-медицинская экспертиза и изъята необходимая документация

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти рабочего на строительном объекте по улице Петухова. На мужчину упала бетонная плита. Двое его коллег получили травмы. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшие по неосторожности смерть человека).

Трагический инцидент запечатлела камера видеонаблюдения.

— В ходе следствия установлено, что сегодня около 17 часов трое рабочих осуществляли строительные работы на строящемся объекте многоквартирного жилого дома в Кировском районе по улице Петухова, 162. Вследствие нарушений при установлении подпорок к бетонной плите, произошло ее обрушение на троих рабочих, в результате чего погиб 32-летний мужчина, а двое мужчин были доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести, — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по НСО.

В ведомстве отметили, что сейчас на месте происшествия работают следователи регионального следственного управления и представитель Государственной инспекции труда по НСО. Устанавливаются причины и условия произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

В начале месяца в селе Новокремлёвском Коченёвского района при опилке деревьев погиб 24-летний рабочий. Он пилил деревья с помощью автовышки, оборудованной телескопической стрелой. Во время работ стрела сорвалась, мужчина погиб на месте.

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