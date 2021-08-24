В Новосибирске нашли тело мужчины на площади Будагова

В Новосибирске обнаружили труп 59-летнего мужчины в районе развязки на площади Будагова. Прохожие заметили умершего 20 августа около 10:00.
— На место незамедлительно прибыли следователи территориального следственного органа. После проведения судебно-медицинского исследования установлено, что причина смерти мужчины не носит криминальный характер, — сообщила представитель СУ СКР по НСО Екатерина Петрушина.
На теле мужчины не обнаружили признаков насильственной смерти. Следователи проводят проверку, получают данные о личности мужчины и устанавливают обстоятельства трагедии. По результатам проверки примут процессуальное решение.
В начале лета мужчина упал с Бугринского моста на 8-летнего мальчика. Мужчина скончался от полученных травм.