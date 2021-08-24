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В Новосибирске нашли тело мужчины на площади Будагова

Следователи устанавливают обстоятельства смерти

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Следователи выяснили, что смерть не носит криминальный характер

Следователи выяснили, что смерть не носит криминальный характер

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В Новосибирске обнаружили труп 59-летнего мужчины в районе развязки на площади Будагова. Прохожие заметили умершего 20 августа около 10:00.

— На место незамедлительно прибыли следователи территориального следственного органа. После проведения судебно-медицинского исследования установлено, что причина смерти мужчины не носит криминальный характер, — сообщила представитель СУ СКР по НСО Екатерина Петрушина.

На теле мужчины не обнаружили признаков насильственной смерти. Следователи проводят проверку, получают данные о личности мужчины и устанавливают обстоятельства трагедии. По результатам проверки примут процессуальное решение.

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