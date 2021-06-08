С Бугринского моста на ребенка упал мужчина

На левом берегу Новосибирска с Бугринского моста на землю упал человек.
К месту происшествия, как сообщила НГС главврач станции скорой помощи Ирина Большакова, уже выехали медики, однако точной информации о состоянии упавшего человека у нее пока нет.
В группе службы эвакуации «АСТ-54» сообщается, что выпавший с моста мужчина сбил с ног второго человека, но в скорой пока не смогли назвать число пострадавших.
В службе 112 уточнили, что мужчина действительно упал на другого человека — предположительно, на мальчика, но сведений о его возрасте и состоянии обоих пострадавших у дежурного нет. Он добавил, что происшествие случилось в районе спуска на пляж около