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С Бугринского моста на ребенка упал мужчина

Инцидент произошел в левобрежной части моста

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Трагедия произошла в районе спуска к пляжу

Трагедия произошла в районе спуска к пляжу

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На левом берегу Новосибирска с Бугринского моста на землю упал человек.

К месту происшествия, как сообщила НГС главврач станции скорой помощи Ирина Большакова, уже выехали медики, однако точной информации о состоянии упавшего человека у нее пока нет.

В группе службы эвакуации «АСТ-54» сообщается, что выпавший с моста мужчина сбил с ног второго человека, но в скорой пока не смогли назвать число пострадавших.

В службе 112 уточнили, что мужчина действительно упал на другого человека — предположительно, на мальчика, но сведений о его возрасте и состоянии обоих пострадавших у дежурного нет. Он добавил, что происшествие случилось в районе спуска на пляж около 16 часов.

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Бугринский мостмостскорая помощь
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