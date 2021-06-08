В Новосибирске умер мужчина, упавший на ребёнка с Бугринского моста. Как себя чувствует мальчик?

— Мы сегодня поехали в очередной раз на Бугринский мост с детьми, смотрю: стоит человек на мосту, я у него спросила знаками: всё ли у него хорошо. Он не ответил. Мы прошли мост и затем услышали характерный «шлеп» — он упал на мальчика. Я бросаю коляску, бегу к ребенку. Он даже встал и пошел! Локти содраны, колени содраны, лоб разбит. Я его водичкой поливала, он мне даже имя свое назвал и где живет. Он шел в большой компании — человек 10–15, они возвращались с пляжа. Я сказала ребятам из их компании бежать к его матери — ее телефона они не знали. Затем друзья мальчика помогли его погрузить в скорую, и его увезли, — рассказала Татьяна Лямзина.