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«Работал всю жизнь ради семьи»: 62-летний дорожный работник, пострадавший в ДТП с фурой в НСО, умер в больнице

С коллегой Александр Ребик делал разметку на трассе, когда в их грузовик въехала фура

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Сутки после аварии мужчина был жив, ему провели операцию

Сутки после аварии мужчина был жив, ему провели операцию

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Стали известны подробности ДТП на Ордынской трассе в Новосибирской области, где водитель фуры выехал на встречную полосу и врезался в «Газель». Авария произошла днем в пятницу, 20 августа.

Очевидец ДТП ранее сообщал НГС, что водитель фуры перевозил перец. Сроки его поставки поджимали, водитель не спал двое суток и уснул за рулем. Фуру вынесло на встречную полосу в машину дорожной разметки. После происшествия сообщалось, что одного из пострадавших увезли в реанимацию, но он жив.

Сегодня его сын сообщил, что мужчина скончался. Смерть дорожного рабочего Александра Ребика наступила в 14 часов 30 минут в субботу. Семья знает о произошедшем на месте аварии со слов очевидцев.

— Я еще не общался с ГИБДД об обстоятельствах всего дела. Оно в отделе дознания находится. Мой отец работал в дорожной разметке. Машина шла, чертила по самому краю разметку, не посередине дороги. Он сидел в машине за компьютером в наушниках, то есть управлял разметкой. Рядом за рулем сидел его коллега. Фура, где уснул водитель, врезалась в них. Отец вылетел из машины и упал головой об асфальт, больше никаких видимых травм у него не было. Ему сделали операцию — нейрохирурга вызывали, он сделал всё вовремя. Отец прожил еще сутки в больнице на ВАСХНИЛе. Ему было 62 года. Он работал всю жизнь ради семьи и погиб на этой гребаной работе, — рассказал его сын Александр.

Сейчас, по словам Александра, судмедэкспертам предстоит узнать, от чего скончался мужчина: была ли это травма головы или, быть может, не выдержал его организм. После операции Александр Ребик находился на искусственной вентиляции легких.

— С коллегой, который сидел за рулем, всё нормально. Ну у него были какие-то травмы, но не такие серьезные. С ним я не общался, с ним мать общалась. Она рассказала, что, когда сообщила ему, он рыдал. Они ведь вместе работали, — добавил сын погибшего.

Сын Александра Ребика сообщил, что дата похорон пока неизвестна. Информация об этом появится только завтра, после проведения судмедэкспертизы.

Редакция НГС приносит свои глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего.

Стали известны подробности смертельного ДТП на 1433-м километре автодороги Р-254 «Иртыш» в Новосибирской области. В ночь на 19 августа здесь погибли четыре человека — все они оказались сотрудниками аэропорта Толмачево.

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ДТП с погибшим
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