«Работал всю жизнь ради семьи»: 62-летний дорожный работник, пострадавший в ДТП с фурой в НСО, умер в больнице

— Я еще не общался с ГИБДД об обстоятельствах всего дела. Оно в отделе дознания находится. Мой отец работал в дорожной разметке. Машина шла, чертила по самому краю разметку, не посередине дороги. Он сидел в машине за компьютером в наушниках, то есть управлял разметкой. Рядом за рулем сидел его коллега. Фура, где уснул водитель, врезалась в них. Отец вылетел из машины и упал головой об асфальт, больше никаких видимых травм у него не было. Ему сделали операцию — нейрохирурга вызывали, он сделал всё вовремя. Отец прожил еще сутки в больнице на ВАСХНИЛе. Ему было 62 года . Он работал всю жизнь ради семьи и погиб на этой гребаной работе, — рассказал его сын Александр.

Сейчас, по словам Александра, судмедэкспертам предстоит узнать, от чего скончался мужчина: была ли это травма головы или, быть может, не выдержал его организм. После операции Александр Ребик находился на искусственной вентиляции легких.

— С коллегой, который сидел за рулем, всё нормально. Ну у него были какие-то травмы, но не такие серьезные. С ним я не общался, с ним мать общалась. Она рассказала, что, когда сообщила ему, он рыдал. Они ведь вместе работали, — добавил сын погибшего.

