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На трассе под Новосибирском фура врезалась в «Газель» — один человек в больнице

Один из водителей выехал на встречную полосу

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Фура врезалась в «Газель», которая чертила дорожную разметку

Фура врезалась в «Газель», которая чертила дорожную разметку

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Мужчина пострадал в столкновении фуры и «Газели» под Новосибирском

В пятницу, 20 августа, на Ордынской трассе водитель фуры выехал на встречную полосу и врезался в «Газель».

— Водитель фуры уснул за рулем, так как сроки поставки перца (то, чем он был гружен) были ограниченны и человек не спал двое суток, и так получилось, что он вылетел на встречную полосу, а там была машина, которая чертила разметку на трассе. Произошло непосредственно столкновение — так, что их выбросило по разные стороны. Человек, который на машине разметки был, в тяжелом состоянии, скорую ждали аж 30 минут, но проезжающие люди оказали ему первую медицинскую помощь и тем самым спасли ему жизнь. Мужчину увезли в реанимацию. Он жив и здоров, больше никто не пострадал, — сообщил НГС очевидец.

От также уточнил, что в момент столкновения на трассе было двое рабочих — один находился в «Газели», другой чертил разметку.

Информация о данном ДТП поступила на пульт оперативного дежурного службы 112 в 14:57.

— ДТП на Ордынской трассе. Столкновение «Газели» и фуры. Пострадал один человек, — говорилось в сообщении.

Вчера поздно вечером в Коченевском районе водитель иномарки сбил мужчину, который от полученных травм скончался на месте.

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