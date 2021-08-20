На трассе под Новосибирском фура врезалась в «Газель» — один человек в больнице

В пятницу, 20 августа, на Ордынской трассе водитель фуры выехал на встречную полосу и врезался в «Газель».

— Водитель фуры уснул за рулем, так как сроки поставки перца (то, чем он был гружен) были ограниченны и человек не спал двое суток, и так получилось, что он вылетел на встречную полосу, а там была машина, которая чертила разметку на трассе. Произошло непосредственно столкновение — так, что их выбросило по разные стороны. Человек, который на машине разметки был, в тяжелом состоянии, скорую ждали аж 30 минут, но проезжающие люди оказали ему первую медицинскую помощь и тем самым спасли ему жизнь. Мужчину увезли в реанимацию. Он жив и здоров, больше никто не пострадал, — сообщил НГС очевидец.