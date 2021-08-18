18 августа среда
СЕЙЧАС +25°С
Пробки 6/10
usd 73.48
eur 86.48
Тема дняУ метро внезапно нашли 9-этажный самострой

Все новости

Все новости

Сибирячка спасла из огня двоих детей, но сама погибла

Пожар произошел поздно ночью в поселке Сузун

4 924
15Обсудить

Поделиться

Дом начал полыхать около трех часов ночи

Дом начал полыхать около трех часов ночи

Поделиться

В Новосибирской области женщина погибла при спасении двух детей на пожаре

Ночью 18 августа в поселке Сузун во время пожара в частном доме погибла 39-летняя женщина — сибирячка спасла из огня своих детей, но сама выбраться не смогла.

— Пожар произошел около 03:00. При тушении обнаружили тело женщины. По предварительным данным, она вытащила из горящего дома двух малолетних детей, ее племянник с подругой выбрались самостоятельно, разбив стекло, — сообщили в Следственном комитете по Новосибирской области.

Сейчас следователи выясняют точную причину пожара и обстоятельства произошедшего. Также назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.

В начале июля в Ленинском районе произошел пожар в пятиэтажном жилом доме — погиб пожилой мужчина.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ10

Поделиться

Поделиться

пожарследователи
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...