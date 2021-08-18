Сибирячка спасла из огня двоих детей, но сама погибла

В Новосибирской области женщина погибла при спасении двух детей на пожаре
Ночью 18 августа в поселке Сузун во время пожара в частном доме погибла 39-летняя женщина — сибирячка спасла из огня своих детей, но сама выбраться не смогла.
— Пожар произошел около 03:00. При тушении обнаружили тело женщины. По предварительным данным, она вытащила из горящего дома двух малолетних детей, ее племянник с подругой выбрались самостоятельно, разбив стекло, — сообщили в Следственном комитете по Новосибирской области.
Сейчас следователи выясняют точную причину пожара и обстоятельства произошедшего. Также назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.
В начале июля в Ленинском районе произошел пожар в пятиэтажном жилом доме — погиб пожилой мужчина.