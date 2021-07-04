В Ленинском районе ночью загорелась квартира — в пожаре погиб мужчина

В Новосибирске в ночном пожаре погиб 74-летний мужчина
В субботу вечером, 3 июля, в Ленинском районе Новосибирска на улице Пермитина, 16 произошел пожар в пятиэтажном жилом доме — после пожара в доме обнаружили тело 74-летнего мужчины.
— Проводится доследственная проверка. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем, — сообщили в пресс-службе СКР по Новосибирской области.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего и причина смерти погибшего. Назначены необходимые экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
— В результате пожара огнем повреждены отделка стен, потолка, пола, мебель, домашние вещи. На тушение привлекались 7 единиц техники и 22 человека личного состава, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
В июне на новосибирском заводе произошел пожар — дым было видно из других районов города.