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В Ленинском районе ночью загорелась квартира — в пожаре погиб мужчина

Предварительной причиной пожара следователи называют неосторожное обращение с огнем

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Возгорание произошло в 23:09. Пожар ликвидировали спустя четыре часа — в 03:23

Возгорание произошло в 23:09. Пожар ликвидировали спустя четыре часа — в 03:23

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В Новосибирске в ночном пожаре погиб 74-летний мужчина

В субботу вечером, 3 июля, в Ленинском районе Новосибирска на улице Пермитина, 16 произошел пожар в пятиэтажном жилом доме — после пожара в доме обнаружили тело 74-летнего мужчины.

— Проводится доследственная проверка. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем, — сообщили в пресс-службе СКР по Новосибирской области.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего и причина смерти погибшего. Назначены необходимые экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По словам очевидцев, пожарные выкидывали из горящей квартиры вещи

По словам очевидцев, пожарные выкидывали из горящей квартиры вещи

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— В результате пожара огнем повреждены отделка стен, потолка, пола, мебель, домашние вещи. На тушение привлекались 7 единиц техники и 22 человека личного состава, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

В июне на новосибирском заводе произошел пожар — дым было видно из других районов города.

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