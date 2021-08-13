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На Гусинобродском шоссе 73-летний мужчина выпал из окна

Он скончался на месте

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Неизвестно, с какого этажа выпал пенсионер

Неизвестно, с какого этажа выпал пенсионер

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В Новосибирске пенсионер скончался после падения из окна

Сегодня утром, 13 августа, в Новосибирске мужчина выпал из окна дома в Дзержинском районе. Об случившемся сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

— Этим занимается Следственный комитет, — добавили в ведомстве.

Главный врач станции скорой медицинской помощи Ирина Большакова сообщила НГС, что мужчина скончался до прибытия врачей.

— Это было около 08:00, мужчина 73 лет, по характеру травм, — падение с высоты, хотя само падение никто не видел.

На момент публикации в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области информацию не прокомментировали.

В конце июля из окна дома на улице Адриена Лежена выпал 66-летний мужчина. Он скончался на месте от полученных травм.

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Гусинобродское шоссеДзержинский районСледственный комитетвыпал из окнапогибший
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