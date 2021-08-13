На Гусинобродском шоссе 73-летний мужчина выпал из окна

В Новосибирске пенсионер скончался после падения из окна
Сегодня утром, 13 августа, в Новосибирске мужчина выпал из окна дома в Дзержинском районе. Об случившемся сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
— Этим занимается Следственный комитет, — добавили в ведомстве.
Главный врач станции скорой медицинской помощи Ирина Большакова сообщила НГС, что мужчина скончался до прибытия врачей.
— Это было около 08:00, мужчина 73 лет, по характеру травм, — падение с высоты, хотя само падение никто не видел.
На момент публикации в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области информацию не прокомментировали.
В конце июля из окна дома на улице Адриена Лежена выпал 66-летний мужчина. Он скончался на месте от полученных травм.