На улице Адриена Лежена 66-летний мужчина выпал из окна

В Дзержинском районе Новосибирска у подъезда дома по адресу Адриена Лежена, 28 обнаружили тело мужчины.
— Следственным отделом по Дзержинскому району города Новосибирска следственного управления СК России по Новосибирской области проводится проверка по факту обнаружения на улице Адриена Лежена, 28 тела мужчины 1955 года рождения с телесными повреждениями, характерными при падении с высоты, — сообщила представитель СУ СКР по НСО Екатерина Петрушина.
В ведомстве также добавили, что после выяснения всех обстоятельств произошедшего будет принято процессуальное решение.
Вчера утром на улице Виктора Уса в Новосибирске мужчина выпал из окна и погиб на месте.