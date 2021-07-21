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На улице Адриена Лежена 66-летний мужчина выпал из окна

От полученных травм он скончался на месте

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Следователи начали проверку

Следователи начали проверку

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В Дзержинском районе Новосибирска у подъезда дома по адресу Адриена Лежена, 28 обнаружили тело мужчины.

— Следственным отделом по Дзержинскому району города Новосибирска следственного управления СК России по Новосибирской области проводится проверка по факту обнаружения на улице Адриена Лежена, 28 тела мужчины 1955 года рождения с телесными повреждениями, характерными при падении с высоты, — сообщила представитель СУ СКР по НСО Екатерина Петрушина.

В ведомстве также добавили, что после выяснения всех обстоятельств произошедшего будет принято процессуальное решение.

Вчера утром на улице Виктора Уса в Новосибирске мужчина выпал из окна и погиб на месте.

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Следственный комитетвыпал из окна
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