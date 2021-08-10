В Новосибирской области поезд сбил 22-летнего парня — пострадавший скончался на месте

В Новосибирской области парень погиб под колесами поезда
Сегодня ночью, 10 августа, в Новосибирской области на перегоне станций Чебула и Болотная погиб молодой парень. Ему было 22 года.
Также известно, что погибший родился в Кемерово. Он находился в колее железнодорожных путей и не реагировал на сигналы пассажирского поезда.
— Машинист применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. От полученных травм мужчина скончался на месте, — говорится в сообщении пресс-службы Управления на транспорте МВД России по СФО.
Сейчас полиция устанавливает обстоятельства происшествия.
В конце июня на железной дороге погибли две 13-летние школьницы. Вскоре в РЖД сообщили, что место гибели нельзя оградить. НГС показывал 10 снимков с места трагедии.