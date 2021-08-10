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В Новосибирской области поезд сбил 22-летнего парня — пострадавший скончался на месте

Машинист применил экстренное торможение

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Мужчина не реагировал на сигналы от поезда

Мужчина не реагировал на сигналы от поезда

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В Новосибирской области парень погиб под колесами поезда

Сегодня ночью, 10 августа, в Новосибирской области на перегоне станций Чебула и Болотная погиб молодой парень. Ему было 22 года.

Также известно, что погибший родился в Кемерово. Он находился в колее железнодорожных путей и не реагировал на сигналы пассажирского поезда.

— Машинист применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось. От полученных травм мужчина скончался на месте, — говорится в сообщении пресс-службы Управления на транспорте МВД России по СФО.

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

В конце июня на железной дороге погибли две 13-летние школьницы. Вскоре в РЖД сообщили, что место гибели нельзя оградить. НГС показывал 10 снимков с места трагедии.

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