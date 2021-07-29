Грозит ли что-то инструктору стрелкового клуба, на занятии у которого застрелился человек? Мнения экспертов

Юрист и инструктор оценили самоубийство в стрелковом клубе Новосибирска
Трагедия произошла в стрелковом клубе «Сибирь» во вторник, 27 июля: 59-летний житель Кольцово Сергей Рукин застрелился прямо во время занятия. Юрист и инструктор по стрельбе проанализировали действия мужчины, который проводил занятие, и рассказали, что ему грозит.
По словам адвоката Яны Мигачёвой, перед началом тренировки мужчина должен был провести инструктаж для человека, которого будет обучать.
— Перед любым занятием инструктор с обучаемым проводит инструктаж, в ходе которого он разъясняет правила безопасности поведения в тире. В частности, он обязан разъяснять, что запрещено наводить оружие на себя, на других людей, производить выстрел и так далее. На видео не видно этот момент. Возможно, инструктаж проводился в другом помещении. Но обычно инструкторы всегда это проверяют. Факт инструктажа всегда фиксируется. Там есть журнал, где указываются дата и время проведения инструктажа. И лицо, с которым проводился инструктаж, расписывается, что инструктаж проведен. Если только этот момент должен быть предметом расследования действий инструктора со стороны правоохранительных органов, — пояснила адвокат.
Она также заметила, что на видео оба человека находятся в наушниках и очках, а инструктор стоит рядом с обучаемым и контролирует его действия, никуда не отвлекаясь. В похожих случаях, которые произошли в Санкт-Петербурге и Москве, никаких последствий для инструкторов не было.
— Когда обучаемый направляет на себя пистолет, инструктор пытается предпринять какие-то действия, но он не успел. По-хорошему, по инструкции он должен был оказать первую медицинскую помощь, но в данном случае очевидно было, что наступила смерть. Но то, что он не подошел, я могу объяснить тем, что инструктор находился в шоке. Не каждый день происходят такие инциденты. Второе: было очевидно, что человек мертв. Гипотетически, если бы он подошел, притронулся, то возникли бы нюансы при расследовании. Я думаю, в отношении инструктора не должно быть никаких нареканий, — добавила Яна Мигачёва.
Она также добавила, что правоохранительные органы проверят документацию стрелкового клуба, как инструктор оказался на этой должности и проходил ли он все необходимые обучения.
Однако инструктор одного из клубов Новосибирска считает, что человек, который проводил занятие, вел себя непрофессионально. В том числе, находился в неправильной позиции.
— В действиях инструктора просматривается непрофессионализм. Надо обеспечить безопасность самого инструктора. Потому что зачастую люди, которые решают таким образом уйти в мир иной, у них бывают психические отклонения, они еще могут стрелять в посторонних при этом. Располагаться инструктор обязан за плечом той руки, в которой удерживает оружие его подопечный. В данном случае оружие в правой руке. Соответственно, он должен был стоять немножко за спиной справа. В эту сторону человек не сможет развернуться и выстрелить. То, что показано на видео, развернуться и выстрелить в инструктора — секундное дело. Он предпринять ничего не сможет в данном случае, — пояснил специалист.
Второе нарушение, замеченное инструктором: мужчина смотрит не на стрелка, с которым проводит занятие, а на мишень. Это также является грубым нарушением.
— Смотреть он должен был за оружием, этому обучают профессиональных инструкторов. Куда он попал — инструктора это мало должно интересовать. Его должна интересовать именно безопасность, а не куда целится человек. Если человек захочет стать мастером спорта или выиграть какие-то соревнования, он найдет себе тренера. А инструктор в галерее нужен для обеспечения безопасности, — добавил он.
Ранее прокуратура Новосибирской области организовала проверки соблюдения законодательства об обороте оружия и оказании населению услуг во всех тирах и стрелковых клубах регион.