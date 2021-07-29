Грозит ли что-то инструктору стрелкового клуба, на занятии у которого застрелился человек? Мнения экспертов

Трагедия произошла в стрелковом клубе «Сибирь» во вторник, 27 июля: 59-летний житель Кольцово Сергей Рукин застрелился прямо во время занятия. Юрист и инструктор по стрельбе проанализировали действия мужчины, который проводил занятие, и рассказали, что ему грозит.



По словам адвоката Яны Мигачёвой, перед началом тренировки мужчина должен был провести инструктаж для человека, которого будет обучать.

— Перед любым занятием инструктор с обучаемым проводит инструктаж, в ходе которого он разъясняет правила безопасности поведения в тире. В частности, он обязан разъяснять, что запрещено наводить оружие на себя, на других людей, производить выстрел и так далее. На видео не видно этот момент. Возможно, инструктаж проводился в другом помещении. Но обычно инструкторы всегда это проверяют. Факт инструктажа всегда фиксируется. Там есть журнал, где указываются дата и время проведения инструктажа. И лицо, с которым проводился инструктаж, расписывается, что инструктаж проведен. Если только этот момент должен быть предметом расследования действий инструктора со стороны правоохранительных органов, — пояснила адвокат.