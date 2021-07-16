Новосибирский журналист Пётр Маняхин вышел на связь после задержания в Горном Алтае

Пропавший после задержания журналист из Новосибирска вышел на связь
Новосибирский журналист Пётр Маняхин*, которого сегодня задержали в Горном Алтае, вышел на связь с близкими. О нём ничего не было известно несколько часов.
— Нашлись. Петя сообщил, что всё это время они находились в транспортной прокуратуре. Им оформили административное нарушение по статье 11.5 КоАП («Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов». — Прим. ред.). Они ждут водителя, который еще на допросе. Ночью попытаются уехать в Новосибирск, — рассказала НГС девушка Петра Маняхина Мария.
* Признан иноагентом.
Ранее Петра Маняхина признали иностранным агентом. После этого в его поддержку в Новосибирске прошли одиночные пикеты.