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Новосибирский журналист Пётр Маняхин вышел на связь после задержания в Горном Алтае

О его местонахождении ничего не было известно несколько часов

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Журналист находился в транспортной прокуратуре

Журналист находился в транспортной прокуратуре

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Пропавший после задержания журналист из Новосибирска вышел на связь

Новосибирский журналист Пётр Маняхин*, которого сегодня задержали в Горном Алтае, вышел на связь с близкими. О нём ничего не было известно несколько часов.

— Нашлись. Петя сообщил, что всё это время они находились в транспортной прокуратуре. Им оформили административное нарушение по статье 11.5 КоАП («Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов». — Прим. ред.). Они ждут водителя, который еще на допросе. Ночью попытаются уехать в Новосибирск, — рассказала НГС девушка Петра Маняхина Мария.

* Признан иноагентом.

Ранее Петра Маняхина признали иностранным агентом. После этого в его поддержку в Новосибирске прошли одиночные пикеты.

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