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Новосибирского журналиста Петра Маняхина задержали в Горном Алтае

Перед задержанием журналист занимался съемкой с дрона

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Пётр задержан в районе села Онгудай, сейчас он на связь не выходит

Пётр задержан в районе села Онгудай, сейчас он на связь не выходит

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Новосибирского журналиста Петра Маняхина* задержали за съемку с дрона в Горном Алтае возле села Онгудай, сообщает «Медиазона». О его задержании стало известно 16 июля в полдень.

О задержании журналиста изданию сообщили его друзья. На Петра Маняхина* был составлен протокол.

Вчера стало известно, что Петра и еще четверых журналистов внесли в список иностранных агентов за материалы на «Проекте», организация признана «нежелательной».

Пётр не отвечает на звонки НГС — сейчас он недоступен. В пресс-службе МВД по Горному Алтаю ситуацию не прокомментировали.

* Признан иноагентом.

Сегодня в Новосибирске прошли одиночные пикеты в поддержку восьми российских журналистов, которых признали иноагентами.

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