Новосибирского журналиста Петра Маняхина задержали в Горном Алтае

Новосибирского журналиста Петра Маняхина* задержали за съемку с дрона в Горном Алтае возле села Онгудай, сообщает «Медиазона». О его задержании стало известно
О задержании журналиста изданию сообщили его друзья. На Петра Маняхина* был составлен протокол.
Вчера стало известно, что Петра и еще четверых журналистов внесли в список иностранных агентов за материалы на «Проекте», организация признана «нежелательной».
Пётр не отвечает на звонки НГС — сейчас он недоступен. В пресс-службе МВД по Горному Алтаю ситуацию не прокомментировали.
* Признан иноагентом.
Сегодня в Новосибирске прошли одиночные пикеты в поддержку восьми российских журналистов, которых признали иноагентами.