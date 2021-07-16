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Новосибирский журналист Пётр Маняхин пропал после задержания в Горном Алтае

В полиции ситуацию не комментируют

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Петра Маняхина арестовали сегодня днем

Петра Маняхина арестовали сегодня днем

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Журналист из Новосибирска пропал после задержания в Горном Алтае

Сегодня днем в Горном Алтае новосибирского журналиста Петра Маняхина* задержали вместе с оператором за съемку с дрона. С тех пор об их местонахождении ничего неизвестно.

— Мы узнали, что его задержали, где-то в три часа. А задержали его, по легенде, где-то в два часа дня по новосибирскому времени. Он с тех пор не выходил на связь. Более семи часов с ним нет связи. Ни с ним, ни с его оператором Стасом Денисенко, с которым они вместе были. Мы ничего вообще не знаем. Пресс-служба МВД Алтая молчит, в отделе полиции молчат. Непонятно, что случилось. Где люди? Они просто пропали. Мы звонили в онгудайский отдел, спрашивали, есть ли такие задержанные. Нам сказали, в этом районе нет таких задержанных, вообще нет никаких задержанных. Камеры весь день пустые. Никого не задерживали, — рассказала корреспонденту НГС девушка Петра Маняхина Мария.

Корреспондент НГС дозвонился до онгудайского отдела полиции, где дежурный сообщил, что не располагает информацией о задержанных с такими данными.

В пресс-службе ГУ МВД по Горному Алтаю никто не взял трубку.

* Признан иноагентом.

Ранее журналиста Петра Маняхина признали иностранным агентом. После этого в его поддержку в Новосибирске прошли одиночные пикеты.

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Горный АлтайСМИпропал человек
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