Грузовой тягач сбил мотоциклиста на Большевистской, водитель погиб на месте

Мотоциклист погиб под колесами фуры в Новосибирске
Утром 13 июля в Октябрьском районе Новосибирска, в районе метро «Речной вокзал», погиб мотоциклист. Об этом в редакцию НГС сообщил читатель.
— От метро «Речной вокзал» пробка, мотоциклиста сбили, — написал мужчина.
Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. Там рассказали, что ДТП произошло в 07:55 часов.
— Водитель 1971 года рождения на грузовом тягаче MAN двигался по
В июне в Бердске мотоциклист на «Дукати» разбился насмерть в центре города. Момент ДТП попал на видео.
На кадрах ролика видно, что мотоциклист ехал по правой полосе, а затем, не справившись с управлением, упал и отлетел в столб. При этом мотоцикл какое-то время еще продолжал движение. Здесь мы публиковали запись аварии.