Грузовой тягач сбил мотоциклиста на Большевистской, водитель погиб на месте

Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. Там рассказали, что ДТП произошло в 07:55 часов.

— Водитель 1971 года рождения на грузовом тягаче MAN двигался по 2-й полосе улицы Большевистской со стороны Речного вокзала в сторону Днепрогэсовской. У дома 103 по Большевистской допустил столкновение с «Мото Сузуки TL1000S» под управлением водителя 1974 года рождения, который двигался в попутном направлении в 3-й полосе. В результате водитель мотоцикла получил травмы, несовместимые с жизнью, — рассказали в полиции.