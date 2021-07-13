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Грузовой тягач сбил мотоциклиста на Большевистской, водитель погиб на месте

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД

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ДТП случилось в 07:55 утра

ДТП случилось в 07:55 утра

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Мотоциклист погиб под колесами фуры в Новосибирске

Утром 13 июля в Октябрьском районе Новосибирска, в районе метро «Речной вокзал», погиб мотоциклист. Об этом в редакцию НГС сообщил читатель.

— От метро «Речной вокзал» пробка, мотоциклиста сбили, — написал мужчина.

Водитель мотоцикла погиб на месте

Водитель мотоцикла погиб на месте

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Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. Там рассказали, что ДТП произошло в 07:55 часов.

— Водитель 1971 года рождения на грузовом тягаче MAN двигался по 2-й полосе улицы Большевистской со стороны Речного вокзала в сторону Днепрогэсовской. У дома 103 по Большевистской допустил столкновение с «Мото Сузуки TL1000S» под управлением водителя 1974 года рождения, который двигался в попутном направлении в 3-й полосе. В результате водитель мотоцикла получил травмы, несовместимые с жизнью, — рассказали в полиции.

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В июне в Бердске мотоциклист на «Дукати» разбился насмерть в центре города. Момент ДТП попал на видео.

На кадрах ролика видно, что мотоциклист ехал по правой полосе, а затем, не справившись с управлением, упал и отлетел в столб. При этом мотоцикл какое-то время еще продолжал движение. Здесь мы публиковали запись аварии.

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МВДавария
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