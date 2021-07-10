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«Яндекс.Еда» пообещала компенсацию новосибирскому курьеру, которого ударил водитель «Мерседеса»

Как и другие доставщики сервиса, Сергей застрахован на 2 млн рублей

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Сейчас курьер находится в больнице, ему провели операцию

Сейчас курьер находится в больнице, ему провели операцию

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В Новосибирске выплатят компенсацию избитому курьеру «Яндекс.Еды»

Сервис «Яндекс.Еда» сообщил, что курьер, которого 5 июля ударил водитель автомобиля «Мерседес», может рассчитывать на страховую выплату. 24-летний Сергей Улитин получил травму после того, как попытался проучить водителя за то, что тот мешал общественному транспорту. В результате парню сломали глазницу.

В пресс-службе «Яндекс.Еды» рассказали, что с курьером связались в день происшествия после того, как парень обратился в службу поддержки. Сергею рассказали про порядок выплаты компенсации.

— Мы шокированы этой ситуацией. Мы находимся с ним на связи, он всё еще в больнице. Как все курьеры-партнеры, он бесплатно застрахован на активных слотах на сумму до 2 млн рублей. Он сможет получить выплату по страховому случаю, для этого ему нужно будет предоставить справку из медицинского учреждения после выписки, — рассказала представитель сервиса Александра Метелева.

В начале июня толпа молодых людей напала на 13-летнюю девушку в Новосибирске из-за пляжного полотенца. Вскоре делом занялись следователи. Отец девочки рассказал, какие травмы она получила и как начался конфликт.

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«Яндекс.Еда»избиениекомпенсациякурьер«Мерседес»
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