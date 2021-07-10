«Яндекс.Еда» пообещала компенсацию новосибирскому курьеру, которого ударил водитель «Мерседеса»

Сервис «Яндекс.Еда» сообщил, что курьер, которого 5 июля ударил водитель автомобиля «Мерседес», может рассчитывать на страховую выплату. 24-летний Сергей Улитин получил травму после того, как попытался проучить водителя за то, что тот мешал общественному транспорту. В результате парню сломали глазницу.



В пресс-службе «Яндекс.Еды» рассказали, что с курьером связались в день происшествия после того, как парень обратился в службу поддержки. Сергею рассказали про порядок выплаты компенсации.

— Мы шокированы этой ситуацией. Мы находимся с ним на связи, он всё еще в больнице. Как все курьеры-партнеры, он бесплатно застрахован на активных слотах на сумму до 2 млн рублей. Он сможет получить выплату по страховому случаю, для этого ему нужно будет предоставить справку из медицинского учреждения после выписки, — рассказала представитель сервиса Александра Метелева.