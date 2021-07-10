В Новосибирске доставщик еды решил проучить водителя «Мерседеса» и покрутил ему зеркало. В ответ парню сломали глазницу

В Новосибирске водитель «Мерседеса» сломал глазницу доставщику еды
Вечером 5 июля около 16:30 в Новосибирске неизвестный водитель автомобиля «Мерседес» ударил по лицу сотрудника службы доставки еды Сергея Улитина. Это произошло после того, как пострадавший сделал мужчине замечание за то, что он мешал проезду автобусов.
Сергей рассказал НГС подробности произошедшего:
— Я ехал на велосипеде вдоль «Версаля». Вижу, перед остановкой стоит «Мерседес» и мешает проезду общественного транспорта. Там очень много было троллейбусов, автобусов, маршруток. Я замедлился и решил развернуть ему зеркало заднего вида в оборотную сторону. Подумал, что так отвлеку его от праздного пребывания на остановке и освобожу место для проезда. Он за мной сразу выехал, остановился посреди дороги на зеленый свет на переходе. Я предложил ему отъехать, некрасиво занимать всю дорогу, чтобы выяснять отношения. Мы подъехали к пересечению Блюхера и Титова.
На углу торгового центра мужчины обсудили произошедшее. По словам пострадавшего, «всё было культурно». Водитель не понял, что он нарушил, а Сергей настаивал на том, что мужчина повел себя неправильно. После этого водитель уехал, а доставщик остался поговорить со свидетелем произошедшего, чтобы разобраться, кто прав.
— Минут через 10 водитель вернулся пешком ко мне и сказал, что я поцарапал его машину. Я попросил показать царапину и сказал, что, если что-то случилось, готов разобраться с этим. Он ничего показывать не стал. И сразу после того, как я сказал: «Вы приукрашиваете», он мне исподтишка ударил правой рукой по лицу. Потом он убежал, я фактически навзничь упал. Прохожие помогли встать, минут
Вскоре пострадавший заметил, что водитель остановился метрах в 10 от него на автомобиле, сбоку от ТЦ «Версаль» на улице Блюхера. Сергей хотел подбежать к нему, но мужчина уехал. Парня доставили в больницу
НГС обратился в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области, чтобы узнать подробности произошедшего. На момент публикации ответ не поступил.
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