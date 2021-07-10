В Новосибирске доставщик еды решил проучить водителя «Мерседеса» и покрутил ему зеркало. В ответ парню сломали глазницу

Вечером 5 июля около 16:30 в Новосибирске неизвестный водитель автомобиля «Мерседес» ударил по лицу сотрудника службы доставки еды Сергея Улитина. Это произошло после того, как пострадавший сделал мужчине замечание за то, что он мешал проезду автобусов.

Сергей рассказал НГС подробности произошедшего:

— Я ехал на велосипеде вдоль «Версаля». Вижу, перед остановкой стоит «Мерседес» и мешает проезду общественного транспорта. Там очень много было троллейбусов, автобусов, маршруток. Я замедлился и решил развернуть ему зеркало заднего вида в оборотную сторону. Подумал, что так отвлеку его от праздного пребывания на остановке и освобожу место для проезда. Он за мной сразу выехал, остановился посреди дороги на зеленый свет на переходе. Я предложил ему отъехать, некрасиво занимать всю дорогу, чтобы выяснять отношения. Мы подъехали к пересечению Блюхера и Титова.