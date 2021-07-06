«Агрессия неприемлема»: в «Яндекс.Такси» прокомментировали конфликт сибирячки со слабослышащим таксистом

В пресс-службе «Яндекс.Такси» прокомментировали конфликт, возникший между пассажиркой такси и слабослышащим водителем. В ходе ссоры женщина ударила мужчину ногой. Инцидент также попал на видеозапись.
Согласно видео, женщина отказалась платить за поездку, из-за чего таксист не выпустил ее из машины. Сибирячка словесно оскорбляла водителя, говорила, что не заплатит, а также принялась пинать мужчину ногой.
Сама пассажирка такси отказалась рассказывать НГС подробности конфликта, сославшись на то, что видео неполное. Но отметила, что жалобу в службу поддержки такси написала. Там ей ответили, что водителя поставят на особый контроль.
Примечательно, что ни водитель, ни пассажирка в полицию не обращались. НГС направил запрос в пресс-службу «Яндекс.Такси» с просьбой прокомментировать ситуацию. Вот что там ответили:
— Действительно, служба поддержки в ответ на жалобу пользователя ответила некорректно. Как только мы поговорили с водителем, картина происшествия обрела новые детали и стала полной. Мы считаем, что агрессия неприемлема ни в отношении пассажиров, ни в адрес водителей и последовательно выступаем за взаимное уважение участников поездки друг к другу. Будем готовы предоставить полную информацию о поездке в ответ на официальный запрос правоохранительных органов.
Ранее НГС собрал истории водителей, на которых напали пассажиры. Таксисты рассказали, как ездили с ножом у горла и как их пытались задушить.
В 2019 году водитель выкинул из машины мать с двухлетним ребенком, после чего женщина обратилась в полицию. По ее словам, причиной стало то, что в машине находился не тот таксист, который был на фото в приложении. Позже сам водитель рассказал НГС свою версию случившегося.