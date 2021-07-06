«Агрессия неприемлема»: в «Яндекс.Такси» прокомментировали конфликт сибирячки со слабослышащим таксистом

Согласно видео, женщина отказалась платить за поездку, из-за чего таксист не выпустил ее из машины. Сибирячка словесно оскорбляла водителя, говорила, что не заплатит, а также принялась пинать мужчину ногой.

Сама пассажирка такси отказалась рассказывать НГС подробности конфликта, сославшись на то, что видео неполное. Но отметила, что жалобу в службу поддержки такси написала. Там ей ответили, что водителя поставят на особый контроль.