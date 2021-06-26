ГИБДД нашла водителя, сбившего 5-летнего ребенка и покинувшего место ДТП — он катался без прав

Вечером в пятницу,
Нарушитель двигался на Bentley Continental в районе площади Калинина, когда в районе Красного проспекта, 98 наехал на ребенка, идущего по пешеходному переходу. Как рассказал НГС отец пострадавшего, водитель проехал вперед несколько метров и остановился.
— Водитель не покидал место ДТП. Он остановился, показал паспорт, оставил свой телефон и уехал, лишь когда сына увезла скорая. Как и я, он не знал, что в таких случаях нельзя покидать место ДТП, — рассказал Максим.
В ГИБДД уточнили, что были организованы розыскные мероприятия по установлению автомобиля и личности водителя.
— В ходе поисковых мероприятий инспекторами ГИБДД владелец автомобиля был установлен. Им оказался житель Калининского района Новосибирска в возрасте
Отец пострадавшего мальчика рассказал НГС, что его сын получил рваную рану колена и ушибы. Сейчас он уже находится дома.
Также на днях бетономешалка сбила 11-летнего мальчика на велосипеде.