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ГИБДД нашла водителя, сбившего 5-летнего ребенка и покинувшего место ДТП — он катался без прав

Мужчина дождался скорую, а вот ГИБДД ждать не стал

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Мужчина водил машину без прав. Видимо, поэтому он не знал, что нельзя оставлять место ДТП

Мужчина водил машину без прав. Видимо, поэтому он не знал, что нельзя оставлять место ДТП

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Вечером в пятницу, 25 июня, напротив ТРЦ «Роял Парк» в Заельцовском районе Новосибирска автомобиль сбил 5-летнего мальчика, после чего дождался скорую помощь, оставил свои контактные сведения родителям пострадавшего, а затем уехал до прибытия сотрудников ГИБДД.

Нарушитель двигался на Bentley Continental в районе площади Калинина, когда в районе Красного проспекта, 98 наехал на ребенка, идущего по пешеходному переходу. Как рассказал НГС отец пострадавшего, водитель проехал вперед несколько метров и остановился.

— Водитель не покидал место ДТП. Он остановился, показал паспорт, оставил свой телефон и уехал, лишь когда сына увезла скорая. Как и я, он не знал, что в таких случаях нельзя покидать место ДТП, — рассказал Максим.

В ГИБДД уточнили, что были организованы розыскные мероприятия по установлению автомобиля и личности водителя.

— В ходе поисковых мероприятий инспекторами ГИБДД владелец автомобиля был установлен. Им оказался житель Калининского района Новосибирска в возрасте 31 год. Как выяснили сотрудники ГИБДД, в момент совершения ДТП мужчина находился за рулем без водительского удостоверения. В отношении водителя составили пять административных протоколов — по ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ, ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ, ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ, ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ, ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ. Кроме этого, гражданину вынесено определение по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ (оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП). Санкцией данной статьи предусмотрен административный арест до 15 суток, — сообщили в группе пропаганды Госавтоинспекции Новосибирска.

Отец пострадавшего мальчика рассказал НГС, что его сын получил рваную рану колена и ушибы. Сейчас он уже находится дома.

Также на днях бетономешалка сбила 11-летнего мальчика на велосипеде.

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