ГИБДД нашла водителя, сбившего 5-летнего ребенка и покинувшего место ДТП — он катался без прав

Вечером в пятницу, 25 июня , напротив ТРЦ «Роял Парк» в Заельцовском районе Новосибирска автомобиль сбил 5-летнего мальчика, после чего дождался скорую помощь, оставил свои контактные сведения родителям пострадавшего, а затем уехал до прибытия сотрудников ГИБДД.



Нарушитель двигался на Bentley Continental в районе площади Калинина, когда в районе Красного проспекта, 98 наехал на ребенка, идущего по пешеходному переходу. Как рассказал НГС отец пострадавшего, водитель проехал вперед несколько метров и остановился.