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На Красном проспекте водитель сбил 5-летнего ребенка и скрылся с места ДТП

Сотрудники ГИБДД устанавливают личность подозреваемого

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Ребенка доставили в больницу

Ребенка доставили в больницу

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Автомобиль сбил 5-летнего мальчика в Новосибирске и скрылся с места ДТП

В пятницу, 25 июня, в Заельцовском районе Новосибирска автомобиль сбил 5-летнего мальчика и скрылся.

— У дома № 98 по улице Красный проспект зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие — наезд на пешехода, в результате которого пострадал несовершеннолетний пешеход 2016 года рождения. Он был доставлен в лечебное учреждение. Характер травм уточняется. Водитель с места ДТП скрылся. Предположительно, седан черного цвета, — сообщили в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.

В ведомстве корреспонденту НГС пояснили, что мальчик был с мамой, затем отошел немного от нее, и тогда его сбил неизвестный автомобиль. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают личность водителя.

В минувший вторник 11-летнего ребенка на велосипеде сбила бетономешалка.

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ДТПсбил ребенкаскрылся с места аварии
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