На Красном проспекте водитель сбил 5-летнего ребенка и скрылся с места ДТП

В пятницу, 25 июня, в Заельцовском районе Новосибирска автомобиль сбил 5-летнего мальчика и скрылся.
— У дома № 98 по улице Красный проспект зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие — наезд на пешехода, в результате которого пострадал несовершеннолетний пешеход 2016 года рождения. Он был доставлен в лечебное учреждение. Характер травм уточняется. Водитель с места ДТП скрылся. Предположительно, седан черного цвета, — сообщили в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.
В ведомстве корреспонденту НГС пояснили, что мальчик был с мамой, затем отошел немного от нее, и тогда его сбил неизвестный автомобиль. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают личность водителя.