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Когда вернутся назад — неизвестно: кадры из Амурской области, где новосибирцы борются с паводком

Спасателей МЧС из Новосибирской области перекинули в другой регион два дня назад

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Новосибирские спасатели работают в группах <nobr class="_">по 10–20 человек</nobr>. В частности, они работают над укреплением дамб

Новосибирские спасатели работают в группах по 10–20 человек. В частности, они работают над укреплением дамб

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Новосибирские спасатели укрепляют дамбы в Амурской области

Новосибирское МЧС рассказало, как обстоят дела у спасателей, которых 20 июня перекинули на борьбу с паводком в Амурскую область. Сейчас уровень воды растет, и когда новосибирцы вернутся в свой регион — неизвестно. Также ведомство предоставило для публикации снимки с места работ.

Сейчас в зоне происшествия начали эвакуировать жителей затопленных домов, сообщает ГУ МЧС России по Амурской области. На место приехали спасатели также из Хабаровска и с Камчатки.

Для усиления существующих дамб либо сооружения новых грунт или песок собирается в мешки. Эти мешки плотно <nobr class="_">укладывают —</nobr> такая дамба держит напор воды

Для усиления существующих дамб либо сооружения новых грунт или песок собирается в мешки. Эти мешки плотно укладывают — такая дамба держит напор воды

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— Для проведения работ у сотрудников на вооружении имеется 11 единиц современной спасательной техники, в том числе плавсредства и беспилотные авиационные системы, а также мотопомпы, оборудование и снаряжение для проведения всех необходимых мероприятий, — рассказали в пресс-службе МЧС по Новосибирской области.

Отправилась в Амурскую область группа из 100 человек, по прибытии их разделили на группы по 10-20 человек.

— Их направили в различные населенные пункты. Например, в населенный пункт Красная в 65 километрах от Благовещенска, в населенный пункт Константиновка — в 110 километрах, в Новопетровку, в Маркова, в Михайловку. Они обеспечены питанием. Их размещение организовано органами самоуправления, — рассказал НГС начальник отдела информации и связи с общественностью Павел Винаков.

Уровень воды увеличивается. Пока вода не опустится, спасатели не смогут вернуться в Новосибирск

Уровень воды увеличивается. Пока вода не опустится, спасатели не смогут вернуться в Новосибирск

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— Сейчас они выполняют задачи: отсыпка дамб, укрепление дамб, в населенном пункте Маркова была организована переправа (было переправлено 25 человек), подготовка укреплений, расчистка прохода к дамбе, искусственное повышение поверхности территорий, а также установление искусственной преграды для ограждения населения от подъема воды. И с населением проводится профилактическая работа. При необходимости проводится адресная помощь, — сообщил Павел Винаков.

Спасатели на месте также информируют местных жителей о возможных опасностях из-за паводка

Спасатели на месте также информируют местных жителей о возможных опасностях из-за паводка

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Летом 2019 года НГС рассказывал, как новосибирцы не могли уехать из Тулуна из-за наводнения в Иркутской области. Федеральная трасса была закрыта несколько дней.

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МЧСпаводокспасатели
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