Когда вернутся назад — неизвестно: кадры из Амурской области, где новосибирцы борются с паводком

Новосибирские спасатели укрепляют дамбы в Амурской области
Новосибирское МЧС рассказало, как обстоят дела у спасателей, которых
Сейчас в зоне происшествия начали эвакуировать жителей затопленных домов, сообщает ГУ МЧС России по Амурской области. На место приехали спасатели также из Хабаровска и с Камчатки.
— Для проведения работ у сотрудников на вооружении имеется
Отправилась в Амурскую область группа из 100 человек, по прибытии их разделили на группы
— Их направили в различные населенные пункты. Например, в населенный пункт Красная
— Сейчас они выполняют задачи: отсыпка дамб, укрепление дамб, в населенном пункте Маркова была организована переправа (было переправлено
Летом 2019 года НГС рассказывал, как новосибирцы не могли уехать из Тулуна из-за наводнения в Иркутской области. Федеральная трасса была закрыта несколько дней.