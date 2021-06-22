Когда вернутся назад — неизвестно: кадры из Амурской области, где новосибирцы борются с паводком

Новосибирское МЧС рассказало, как обстоят дела у спасателей, которых 20 июня перекинули на борьбу с паводком в Амурскую область. Сейчас уровень воды растет, и когда новосибирцы вернутся в свой регион — неизвестно. Также ведомство предоставило для публикации снимки с места работ.



Сейчас в зоне происшествия начали эвакуировать жителей затопленных домов, сообщает ГУ МЧС России по Амурской области. На место приехали спасатели также из Хабаровска и с Камчатки.