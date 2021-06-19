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Столб дыма и взрывы: в Москве загорелся склад пиротехники на Лужнецкой набережной

Публикуем видео крупного пожара

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Дым валит столбом

Дым валит столбом

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В Москве на Лужнецкой набережной случился крупный пожар. По предварительным данным, загорелось хранилище пиротехники, сообщает ТАСС. На месте работают спасательные службы. Пожару присвоили третий ранг.

Пожару присвоен второй уровень сложности. Площадь огня — 150 квадратных метров. Там происходит множество взрывов, огонь перекинулся на соседнее здание.

— 19 июня в 17:36 в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Лужнецкая набережная, дом 2/4, строение 4. По предварительной информации происходит возгорание в одноэтажном здании. На месте работают пожарно-спасательные подразделения, — сообщили в МЧС России.

МЧС запросило дополнительные силы, в том числе авиацию и дорожных патрульных.

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МЧСМосквавзрывыпожар
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