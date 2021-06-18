Из-за дыма пожарных снова вызвали на взорвавшуюся АГЗС в Новосибирске

Сегодня утром, 18 июня, через 4 дня после взрыва на АГЗС пошел дым — на место вызвали пожарных.
Как объяснили в пресс-службе МЧС по Новосибирской области, при разборе завалов были найдены дымящиеся угли. Рабочие во время того как разбирали завалы, наткнулись на непотушенный участок и вызвали МЧС.
— Там идет разбор металлоконструкций, тяжелой техники. Под завалами еще были какие-то угли. Рабочие вызвали пожарную технику, — рассказал начальник отдела информации и связи с общественностью МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.
Пожарные быстро залили водой дымящийся очаг.
Вчера суд отправил под домашний арест инженера АГЗС. Владелец заправки был арестован 16 июня. Пожар на АГЗС начался 14 июня около шести часов вечера. Во время пожара прозвучало несколько взрывов. По официальным данным, пострадали 33 человека, 7 из них — в тяжелом состоянии в реанимации. Фотокорреспондент НГС побывал на месте происшествия, посмотрел, что там происходит сейчас, и запечатлел последствия взрывов.