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Над площадью Маркса поднялся столб черного дыма — что там случилось

Посетителей ТЦ «Калейдоскоп» эвакуировали

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Дым от пожара видно издалека, но, по информации МЧС, опасности нет

Дым от пожара видно издалека, но, по информации МЧС, опасности нет

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Густой дым поднялся над площадью Маркса

Днем 17 июня в Ленинском районе Новосибирска, недалеко от ТЦ «Калейдоскоп» на Карла Маркса, 6/1 вспыхнул пожар. Плотный дым видно за несколько кварталов.

Читатели НГС присылают в редакцию фото и видео с места.

— На площади Маркса что-то сильно горит, — пишет очевидец Сергей Соловьёв.

— Пожар на площади Маркса, у «Калейдоскопа». Всех эвакуировали, — сообщает другой читатель.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, пожар не представляет угрозы, на месте работают спасатели.

— Горят покрышки на площади 20 квадратных метров, — объясняют в МЧС.

На некоторых кадрах видно высокие языки пламени.

В этот понедельник, 14 июня, серьезный пожар случился на АГЗС в Октябрьском районе. Во время пожара прогремело несколько взрывов. По официальным данным, пострадали 33 человека. Фотокорреспондент НГС побывал на месте происшествия, посмотрел, что там происходит сейчас, и запечатлел последствия взрывов. Сегодня стало известно, что уже задержан владелец АГЗС «Еврогаз».

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МЧСпожар
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