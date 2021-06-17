Над площадью Маркса поднялся столб черного дыма — что там случилось

Густой дым поднялся над площадью Маркса
Днем 17 июня в Ленинском районе Новосибирска, недалеко от ТЦ «Калейдоскоп» на Карла
Читатели НГС присылают в редакцию фото и видео с места.
— На площади Маркса что-то сильно горит, — пишет очевидец Сергей Соловьёв.
— Пожар на площади Маркса, у «Калейдоскопа». Всех эвакуировали, — сообщает другой читатель.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области, пожар не представляет угрозы, на месте работают спасатели.
— Горят покрышки на площади 20 квадратных метров, — объясняют в МЧС.
На некоторых кадрах видно высокие языки пламени.
В этот понедельник, 14 июня, серьезный пожар случился на АГЗС в Октябрьском районе. Во время пожара прогремело несколько взрывов. По официальным данным, пострадали