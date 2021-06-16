«Отколотил забор и пробрался внутрь»: следователи предъявили обвинение убийце жены искитимского главврача

Убийца жены главврача Искитимской ЦРБ рассказал, как попал в дом жертвы
Новосибирские следователи предъявили обвинение убийце жены главного врача искитимской ЦРБ Людмилы Кайгородовой. Следователи выложили ролик, в котором 49-летний обвиняемый сознается в содеянном.
Привезли в Новосибирск
15 июня 2021 года 49-летний обвиняемый был этапирован в учреждение ГУ ФСИН России по Новосибирской области.
В настоящее время фигуранту по делу следователем предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч.2 ст.105 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (убийство, совершенное из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем)
На допросе он подтвердил свою причастность к совершенному преступлению.
— В вечер, когда это все произошло, я пришел туда. Там был рядом строящийся соседний дом. Я с него наблюдал. Я отколотил забор у соседнего дома и пробрался. Зашел на крыльцо, выбил окно, как оказалось, я попал в кухню, где в это время горел свет. Я забрался в дом на второй этаж, — рассказывает мужчина на допросе у следователей.
Что произошло в ночь с 26 на 27 сентября
67-летнюю Людмилу Кайгородову нашли мертвой в сентябре прошлого года, а из дома были похищены денежные средства. Подозреваемому удалось скрыться с места преступления. Позже следователи установили лично подозреваемого — им оказался 49-летний местный житель, который был объявлен в международный розыск.
В начале июня в Томске суд арестовал предполагаемого убийцу.
По данным следствия, 49-летний обвиняемый отбывал наказание за совершение преступления против собственности (разбои, грабежи, кражи). В марте 2020 года он вышел из тюрьмы. Как говорят следователи, мужчина обратил внимание на семью Кайгородовых, с которыми он жил по-соседству в частном доме микрорайона Набережный в Искитиме
— Предположив, что у нее дома может храниться крупная сумма денежных средств, он решил совершить разбойное нападение с целью завладения имуществом семейной пары. Для этого он несколько дней осуществлял наблюдение за их жилищем в вечернее время, изучал пути возможного проникновения в дом и распорядок жизни семьи, — говорится в сообщении ведомства.
В ночь с 26 на 27 сентября 2020 года Людмила Кайгородова находилась дома одна. Обвиняемый пришел к ее жилищу, дождался, пока потерпевшая ляжет спать, и проник в дом с помощью принесенных с собой подручных инструментов.
— Увидев в одной из комнат Людмилы Кайгородову он нанес ей одно ранение зубилом в область шеи, связал ее тело принесенной веревкой и стал обыскивать дом. После обнаружения денежных средств и материальных ценностей, принадлежащих семье потерпевшей, обвиняемый скрылся с ними с места происшествия, — добавили в ведомстве.
В сентябре прошлого года в Искитиме убили жену главного врача местной городской больницы Людмилу Кайгородову. Следователи тогда рассказывали, что рассматривают минимум две версии убийства женщины. Также мы поговорили с ее мужем. Он рассказал, что незадолго до трагедии разговаривал с ней по телефону.