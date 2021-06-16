«Отколотил забор и пробрался внутрь»: следователи предъявили обвинение убийце жены искитимского главврача

— Предположив, что у нее дома может храниться крупная сумма денежных средств, он решил совершить разбойное нападение с целью завладения имуществом семейной пары. Для этого он несколько дней осуществлял наблюдение за их жилищем в вечернее время, изучал пути возможного проникновения в дом и распорядок жизни семьи, — говорится в сообщении ведомства.

В ночь с 26 на 27 сентября 2020 года Людмила Кайгородова находилась дома одна. Обвиняемый пришел к ее жилищу, дождался, пока потерпевшая ляжет спать, и проник в дом с помощью принесенных с собой подручных инструментов.

— Увидев в одной из комнат Людмилы Кайгородову он нанес ей одно ранение зубилом в область шеи, связал ее тело принесенной веревкой и стал обыскивать дом. После обнаружения денежных средств и материальных ценностей, принадлежащих семье потерпевшей, обвиняемый скрылся с ними с места происшествия, — добавили в ведомстве.

В сентябре прошлого года в Искитиме убили жену главного врача местной городской больницы Людмилу Кайгородову. Следователи тогда рассказывали, что рассматривают минимум две версии убийства женщины. Также мы поговорили с ее мужем. Он рассказал, что незадолго до трагедии разговаривал с ней по телефону.

