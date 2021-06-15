«Я чувствовала, что вся горю»: беременная женщина пострадала во время взрыва на АГЗС

Беременная женщина рассказала о своем состоянии после взрыва на АГЗС
В пожаре на новосибирской АГЗС пострадали 33 человека. Мы поговорили с несколькими из них. Ранее мы рассказывали про мужчину, который в последние минуты убежал от эпицентра взрыва. А еще мы пообщались с беременной женщиной — она рассказала о своем состоянии. Кроме того, владелец СТО, которая была расположена у места происшествия, оценил ущерб, нанесенный его бизнесу и бизнесу соседей.
«С коляской побежала в кусты»
Ася Набоян вышла на прогулку с коляской. Сперва она заметила небольшой огонек и дым на другой стороне дороги, прохожие снимали его на телефоны.
— Огонь начал увеличиваться. Я решила немного ускорить шаг. Потом я обернулась, потому что услышала шипение, как от пылесоса. В этот момент и был взрыв. Я чувствовала, что вся горю. С коляской побежала, как дикая, в кусты, еле спаслась. В итоге у меня ожог только на ноге. Ребенок не пострадал, только испуг. Я не стала обращаться к врачу, купила средство от ожога, потратила примерно
Женщина находилась через дорогу от происшествия. Пока Ася была на прогулке, ее муж был дома. Один из балконов как раз выходил на АГЗС.
— До взрыва муж позвонил нам и сказал отойти подальше. Во время взрыва он на балконе стоял, его прямо в комнату откинуло. Он тоже почувствовал жар. Муж в порядке. У нас в семье пострадала только я. Когда я вернулась домой, были открыты окна из-за сквозняка, везде адская пылища от взрыва, — рассказывает Ася Набоян.
«У соседей сгорели два склада»
Алексей Филиппов, владелец одного из СТО возле места взрыва на АГЗС вовремя заметил огонь и начал эвакуировать персонал.
— Мы арендуем бокс, он располагается за забором от заправки. Где-то в 18:00 мы услышали хлопок, увидели черный дым. Я тогда поднялся на второй этаж, чтобы оценить обстановку и убедился, что там начался пожар. Тогда же мы поняли, что возгорание произошло на газозаправочной станции, — говорит мужчина.
Сперва, вспоминает Алексей, он не придал значение пожару. Посчитал, что скоро приедут пожарные, начнут его тушить.
— Но огонь разгорался. Мы поняли, что-то идет не так. Минут через пять мы эвакуировались с нашей территории, предварительно обезопасив наш автотранспорт. В 18:10 мы выгнали с территории нашей базы зевак, которые пришли с соседних станций и других магазинов. И отошли на 10–20 метров за территорию к дороге к Гусинобродскому шоссе, — объясняет Алексей.
В 18:15 стали слышны первые несильные взрывы. Тогда Алексей с сотрудниками ушли еще дальше от станции на 50–100 метров на пустырь за гаражи — именно это и обезопасило их от получения сильных ожогов.
— Оттуда мы увидели самый главный взрыв, когда взорвалась цистерна газовоза и улетела на МЖК через несколько километров. И вот этот огненный гриб, который возник после взрыва, он нас всех обдал, кто находился рядом в тот момент. Вокруг было огромное количество зевак, машины останавливались на шоссе. То огненное облако, которое поднялось высоко вверх, оно за счет взрывной волны обдало всех температурным расширением газа. Это был больше термический взрыв, нежели взрывная волна. Она обожгла многих людей, в том числе меня, — рассказывает мужчина.
У Алексея небольшие ожоги на открытых участках тела — на тыльной стороне ладони, со стороны спины.
— Больше всего получили те, кто стоял через дорогу перед остановкой на трамвайных рельсах. Потому что туда ушла взрывная волна, и по выжженной земле рядом с этой остановкой видно, что туда направился основной поток тепла. Нас хоть как-то защитили здания, которые находились перед нами, — считает Алексей.
В дальнейшем они эвакуировались до «Ленты» на Гусинобродском шоссе на 200–300 метров и оттуда наблюдали за происходящим.
— Вчера вечером наша территория пострадала сильно. Но лично мой бизнес пострадал несильно — повреждены только автомобили, которые находились на территории, от теплового воздействия: оплавление пластиковых элементов, сидушек и прочее. У наших соседей-арендаторов сгорели два склада с текстильной продукцией, выгорело их помещение. И автомобили, которые находились на их территории, тоже очень сильно пострадали. Ущерб нанесен значительный, прежде всего материальный, — оценил последствия Алексей.
Пожар на территории газозаправочной станции на Гусинобродском шоссе в Новосибирске начался вчера, 14 июня, в седьмом часу вечера. Перед этим прогремело несколько взрывов. В МЧС произошедшее объяснили разгерметизацией при сливе топлива из газовоза.
На месте пожара работал фотокорреспондент НГС Александр Ощепков. Посмотрите, что там происходило.