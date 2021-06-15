«Я чувствовала, что вся горю»: беременная женщина пострадала во время взрыва на АГЗС

— Огонь начал увеличиваться. Я решила немного ускорить шаг. Потом я обернулась, потому что услышала шипение, как от пылесоса. В этот момент и был взрыв. Я чувствовала, что вся горю. С коляской побежала, как дикая, в кусты, еле спаслась. В итоге у меня ожог только на ноге. Ребенок не пострадал, только испуг. Я не стала обращаться к врачу, купила средство от ожога, потратила примерно 500 рублей , — восстанавливает ход событий Ася.

Женщина находилась через дорогу от происшествия. Пока Ася была на прогулке, ее муж был дома. Один из балконов как раз выходил на АГЗС.

— До взрыва муж позвонил нам и сказал отойти подальше. Во время взрыва он на балконе стоял, его прямо в комнату откинуло. Он тоже почувствовал жар. Муж в порядке. У нас в семье пострадала только я. Когда я вернулась домой, были открыты окна из-за сквозняка, везде адская пылища от взрыва, — рассказывает Ася Набоян.

«У соседей сгорели два склада»

Алексей Филиппов, владелец одного из СТО возле места взрыва на АГЗС вовремя заметил огонь и начал эвакуировать персонал.

