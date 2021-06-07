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В Новосибирске мужчина подстрелил прохожего на улице и скрылся

Теперь его разыскивает полиция

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Пострадавшего увезли в больницу с ранением бедра

Пострадавшего увезли в больницу с ранением бедра

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Новосибирец выстрелил из обреза в мужчину на рынке

В воскресенье, 6 июня, в Ленинском районе мужчина ранил прохожего из ружья и скрылся.

— В 17:25 на территории микрорынка, расположенного в Ленинском районе города Новосибирска, неизвестный выстрелил из предмета, похожего на обрез охотничьего ружья, в сторону киоска, ранив гражданина, находившегося рядом. Мужчина госпитализирован в медицинское учреждение с ранением бедра, — сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

В данный момент полиция пытается установить личность и местоположение подозреваемого.

В конце мая в Мошково инспектор ДПС случайно выстрелил в голову Векилу Абдуллаеву, который после скончался в больнице. Момент трагедии попал на видео. Вскоре полицейского поместили под стражу на 1 месяц и 29 дней, однако вскоре выпустили на свободу под подписку о невыезде по требованию главы СК РФ Александра Бастрыкина.

НГС собрал всё, что известно о трагедии, в специальном сюжете.

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