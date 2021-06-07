В Новосибирске мужчина подстрелил прохожего на улице и скрылся

Новосибирец выстрелил из обреза в мужчину на рынке
В воскресенье, 6 июня, в Ленинском районе мужчина ранил прохожего из ружья и скрылся.
— В 17:25 на территории микрорынка, расположенного в Ленинском районе города Новосибирска, неизвестный выстрелил из предмета, похожего на обрез охотничьего ружья, в сторону киоска, ранив гражданина, находившегося рядом. Мужчина госпитализирован в медицинское учреждение с ранением бедра, — сообщили НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
В данный момент полиция пытается установить личность и местоположение подозреваемого.
В конце мая в Мошково инспектор ДПС случайно выстрелил в голову Векилу Абдуллаеву, который после скончался в больнице. Момент трагедии попал на видео. Вскоре полицейского поместили под стражу на
НГС собрал всё, что известно о трагедии, в специальном сюжете.