В Новосибирске возбудили дело после аварии с «Тойотой», которая перевернулась 5 раз на Большевистской

В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело после смертельного ДТП на улице Большевистской, во время которого Toyota Venza перевернулась пять раз.



— После проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Новосибирской области.



Если вина участника аварии будет доказана, то ему грозит до 5 лет лишения свободы.

