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В Новосибирске возбудили дело после аварии с «Тойотой», которая перевернулась 5 раз на Большевистской

На месте ДТП погиб водитель Toyota Venza

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Смертельная авария произошла вечером <nobr class="_">24 мая</nobr>

Смертельная авария произошла вечером 24 мая

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В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело после смертельного ДТП на улице Большевистской, во время которого Toyota Venza перевернулась пять раз.

— После проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Новосибирской области.

Если вина участника аварии будет доказана, то ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Водитель «Тойоты», 61-летний Сергей С., погиб на месте, водитель второго автомобиля с различными травмами был доставлен в НИИТО.

— Авария произошла 24 мая около 16 часов в Октябрьском районе Новосибирска. Автомобиль Volkswagen Polo двигался по улице Большевистской со стороны Речного вокзала. На пересечении с улицей Днепрогэсовской, совершая правый поворот с левой полосы (со слов очевидцев), совершил столкновение с автомобилем Toyota Venza, который двигался в прямом направлении со стороны Речного вокзала в сторону Бугринского моста, — сообщили в отделе пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску.

Момент аварии попал на видеорегистратор. На кадрах видно, что один из автомобилей поворачивает с левой полосы вправо, после чего врезается в попутный кроссовер. В результате Toyota Venza перевернулась пять раз, в том числе и в воздухе, снесла ограждения и приземлилась.

В апреле НГС писал про смертельное ДТП, которое произошло под Новосибирском, — авария унесла жизнь мужчины, двое детей пострадали.

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ДТПНовосибирсквидеорегистраторуголовное дело
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