В Новосибирске возбудили дело после аварии с «Тойотой», которая перевернулась 5 раз на Большевистской

В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело после смертельного ДТП на улице Большевистской, во время которого Toyota Venza перевернулась пять раз.
— После проверки было возбуждено уголовное дело
Если вина участника аварии будет доказана, то ему грозит
Водитель «Тойоты»,
— Авария произошла 24 мая
Момент аварии попал на видеорегистратор. На кадрах видно, что один из автомобилей поворачивает с левой полосы вправо, после чего врезается в попутный кроссовер. В результате Toyota Venza перевернулась пять раз, в том числе и в воздухе, снесла ограждения и приземлилась.
В апреле НГС писал про смертельное ДТП, которое произошло под Новосибирском, — авария унесла жизнь мужчины, двое детей пострадали.