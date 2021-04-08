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«Информацию немного исказили»: очевидец рассказал, как спасали провалившегося под лед рыбака

Мужчина уточнил, что под лед никто из спасителей не падал

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На фото видно пролом, из которого доставали рыбака

На фото видно пролом, из которого доставали рыбака

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Новосибирец рассказал, как спасали рыбака, который сегодня, 8 апреля, провалился под лед на затоне Яринском. Очевидец сообщил, что никто из спасителей мужчины не проваливался в воду, как сообщалось ранее. А из воды его вытаскивали сразу несколько человек.

— Информацию немного исказили. Я собирался на работу, мы с супругой услышали крики за окном. Увидел с балкона, что мужчина тонет, позвонил в МЧС, схватил трос и побежал на выручку. На месте уже было несколько мужчин, которые пытались аккуратно добраться до потерпевшего. Они схватили его за руки и вытянули из воды. Далее мы все вместе принесли его на берег, сняли мокрую одежду, обтерли водкой и укутали в одеяла и сухие вещи, которые сбросили соседи, — поделился Николай Кибирев.

По словам мужчины, рыбак был в шоковом состоянии — он пробыл в воде около восьми минут. Первой на место, сообщил Николай, прибыла служба спасения на «Тайфуне». Пострадавшего погрузили на носилки, а тем временем на место уже приехали скорая и полиция.

— Мы проследили, чтоб вещи мужчины забрали медики, поблагодарили службу спасения и пошли по домам. Хотел бы уточнить, что во всей ситуации участвовало не менее шести мужчин. Никто из нас не провалился под лед, как говорили некоторые очевидцы, с чьих слов спасатели МАСС написали пост. Я не «герой» и как-то не об этом думал, когда туда бежал. Да я вообще не думал, — подытожил Николай Кибирев.

В начале этой недели спасателям пришлось доставать с дрейфующей по Оби льдины двух подростков — аэробот подошел к ним, специалисты помогли ребятам перебраться на борт, осмотрели их, надели спасательные жилеты.

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