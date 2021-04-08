«Информацию немного исказили»: очевидец рассказал, как спасали провалившегося под лед рыбака

Новосибирец рассказал, как спасали рыбака, который сегодня, 8 апреля , провалился под лед на затоне Яринском. Очевидец сообщил, что никто из спасителей мужчины не проваливался в воду, как сообщалось ранее. А из воды его вытаскивали сразу несколько человек.

— Информацию немного исказили. Я собирался на работу, мы с супругой услышали крики за окном. Увидел с балкона, что мужчина тонет, позвонил в МЧС, схватил трос и побежал на выручку. На месте уже было несколько мужчин, которые пытались аккуратно добраться до потерпевшего. Они схватили его за руки и вытянули из воды. Далее мы все вместе принесли его на берег, сняли мокрую одежду, обтерли водкой и укутали в одеяла и сухие вещи, которые сбросили соседи, — поделился Николай Кибирев.