Спасатели рассказали подробности ночного пожара на Чехова — из дома вывели 12 человек

Сотрудники МЧС России спасли пенсионерку на пожаре в Новосибирске
Во время ночного пожара на
Сообщение о пожаре поступило
— Внутри квартиры было плотное задымление, где сотрудники МЧС России обнаружили пожилую женщину, эвакуировали на свежий воздух и передали бригаде скорой медицинской помощи. Состояние ее оценивалось как удовлетворительное, — сообщили в МЧС.
Самостоятельно из подъезда выбежали двенадцать человек, двое из них — дети.
— В течение
Вчера в Новосибирском районе на АЗС загорелось табло с ценами на бензин.