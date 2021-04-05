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Спасатели рассказали подробности ночного пожара на Чехова — из дома вывели 12 человек

Кроме того, одной из жительниц потребовалась помощь

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Пожар случился вчера вечером&nbsp;

Пожар случился вчера вечером 

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Сотрудники МЧС России спасли пенсионерку на пожаре в Новосибирске

Во время ночного пожара на Чехова, 273 из дома эвакуировались 12 человек, одной женщине понадобилась помощь спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Сообщение о пожаре поступило 4 апреля в 22:39. Пожарные были на месте через 3 минуты. Из квартиры на 4-м этаже шел дым, задымление было уже в подъезде.

— Внутри квартиры было плотное задымление, где сотрудники МЧС России обнаружили пожилую женщину, эвакуировали на свежий воздух и передали бригаде скорой медицинской помощи. Состояние ее оценивалось как удовлетворительное, — сообщили в МЧС.

Самостоятельно из подъезда выбежали двенадцать человек, двое из них — дети.

— В течение 19 минут пожарные ликвидировали открытое горение на предварительной площади 4 кв. м. В результате происшествия на кухне в горящей квартире огнем повреждены холодильник, мебель и домашние вещи, — рассказали пожарные.

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МЧСпожарспасение
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