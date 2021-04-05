Спасатели рассказали подробности ночного пожара на Чехова — из дома вывели 12 человек

Во время ночного пожара на Чехова, 273 из дома эвакуировались 12 человек , одной женщине понадобилась помощь спасателей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Сообщение о пожаре поступило 4 апреля в 22:39. Пожарные были на месте через 3 минуты . Из квартиры на 4-м этаже шел дым, задымление было уже в подъезде.

— Внутри квартиры было плотное задымление, где сотрудники МЧС России обнаружили пожилую женщину, эвакуировали на свежий воздух и передали бригаде скорой медицинской помощи. Состояние ее оценивалось как удовлетворительное, — сообщили в МЧС.