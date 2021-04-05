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В Октябрьском районе загорелась квартира — очевидцы сообщают о пострадавшей

На месте работали пожарные и медики

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На месте работало несколько пожарных расчетов

На месте работало несколько пожарных расчетов

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В Новосибирске женщина пострадала в пожаре

Поздно вечером в воскресенье, 4 апреля, в Октябрьском районе Новосибирска произошел пожар в девятиэтажном доме.

Как сообщается в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», загорелась квартира на четвертом этаже по адресу улица Чехова, 273. Очевидица рассказала, что пожилой женщине потребовалась помощь врачей.

Информация о возгорании поступила на пульт оперативного дежурного службы «112» в 22:37.

— Задымление в подъезде на третьем или четвертом этаже, — говорилось в сообщении.

Ранее в Новосибирском районе на АЗС загорелось табло с ценами на бензин.

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МЧСпожарпострадавшая
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