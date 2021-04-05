В Октябрьском районе загорелась квартира — очевидцы сообщают о пострадавшей

В Новосибирске женщина пострадала в пожаре
Поздно вечером в воскресенье, 4 апреля, в Октябрьском районе Новосибирска произошел пожар в девятиэтажном доме.
Как сообщается в паблике Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54», загорелась квартира на четвертом этаже по адресу улица Чехова, 273. Очевидица рассказала, что пожилой женщине потребовалась помощь врачей.
Информация о возгорании поступила на пульт оперативного дежурного службы «112» в 22:37.
— Задымление в подъезде на третьем или четвертом этаже, — говорилось в сообщении.
Ранее в Новосибирском районе на АЗС загорелось табло с ценами на бензин.