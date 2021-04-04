В Новосибирском районе на АЗС загорелось табло с ценами на бензин

В поселке Озёрном Новосибирского района на АЗС загорелось табло с ценами на бензин. Очевидец, проезжающий мимо этой заправки, снял происходящее на видео.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области прокомментировали эту ситуацию:
— В 15:40 пожарно-спасательные подразделения реагировали на сообщение о возгорании электрического столба по улице Зелёной в поселке Озерном Новосибирского района. Горел рекламный щит, угрозы распространения не было. За шесть минут открытое горение ликвидировано. Пострадавших нет.
В марте стоимость бензина и газа росла каждую неделю, несмотря на то, что власти обещали стабильность на этом рынке, поэтому в комментариях к этому видео новосибирцы начали обсуждать наболевшую тему про цены на топливо.
Ранее мы писали о том, что в Калининском районе загорелась пристройка к АЗС.