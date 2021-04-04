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В Новосибирском районе на АЗС загорелось табло с ценами на бензин

В МЧС сообщили, что пострадавших нет

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Пожарные справились с возгоранием за <nobr class="_">6 минут</nobr>

Пожарные справились с возгоранием за 6 минут

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В поселке Озёрном Новосибирского района на АЗС загорелось табло с ценами на бензин. Очевидец, проезжающий мимо этой заправки, снял происходящее на видео.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области прокомментировали эту ситуацию:

— В 15:40 пожарно-спасательные подразделения реагировали на сообщение о возгорании электрического столба по улице Зелёной в поселке Озерном Новосибирского района. Горел рекламный щит, угрозы распространения не было. За шесть минут открытое горение ликвидировано. Пострадавших нет.

В марте стоимость бензина и газа росла каждую неделю, несмотря на то, что власти обещали стабильность на этом рынке, поэтому в комментариях к этому видео новосибирцы начали обсуждать наболевшую тему про цены на топливо.

Ранее мы писали о том, что в Калининском районе загорелась пристройка к АЗС.

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АЗСМЧСпожарпоселок Озёрный
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