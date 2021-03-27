В ночном пожаре на левом берегу Новосибирска погиб мужчина — огонь вспыхнул из-за сигареты

В ночном пожаре на левом берегу Новосибирска погиб мужчина
В ночь
— Сообщение поступило около полуночи. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходило открытое горение в квартире на первом этаже десятиэтажного дома, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
К моменту прибытия пожарных десять жителей дома эвакуировались самостоятельно, еще четверым понадобилась помощь спасателей.
— В результате пожара огнем повреждены мебель и домашние вещи на площади
Остальные жители дома не пострадали.
Как отметила старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова, погибший
— По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем при курении, — сообщила она.
В Новосибирской области на прошлой неделе в пожаре погибли трое мужчин. Возгорание произошло в селе Шарчино Сузунского района.