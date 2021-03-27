В ночном пожаре на левом берегу Новосибирска погиб мужчина — огонь вспыхнул из-за сигареты

В ночь с 26 на 27 марта в многоэтажке на улице Выставочной вспыхнул пожар. Пожарные сумели потушить огонь в течение получаса, однако в результате происшествия погиб мужчина.



— Сообщение поступило около полуночи. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходило открытое горение в квартире на первом этаже десятиэтажного дома, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.



К моменту прибытия пожарных десять жителей дома эвакуировались самостоятельно, еще четверым понадобилась помощь спасателей.