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В ночном пожаре на левом берегу Новосибирска погиб мужчина — огонь вспыхнул из-за сигареты

Пострадала квартира на первом этаже десятиэтажки

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Тушением пожара занимались более 30 пожарных. Привлекались 12 единиц техники

Тушением пожара занимались более 30 пожарных. Привлекались 12 единиц техники

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В ночном пожаре на левом берегу Новосибирска погиб мужчина

В ночь с 26 на 27 марта в многоэтажке на улице Выставочной вспыхнул пожар. Пожарные сумели потушить огонь в течение получаса, однако в результате происшествия погиб мужчина.

— Сообщение поступило около полуночи. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений происходило открытое горение в квартире на первом этаже десятиэтажного дома, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

К моменту прибытия пожарных десять жителей дома эвакуировались самостоятельно, еще четверым понадобилась помощь спасателей.

По факту обнаружения тела мужчины в загоревшейся квартире следователи начали проверку

По факту обнаружения тела мужчины в загоревшейся квартире следователи начали проверку

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— В результате пожара огнем повреждены мебель и домашние вещи на площади 39 кв. м. Все неотложные работы завершились в 02:15. В ходе тушения пожара на полу обнаружен мужчина без признаков жизни, — добавили в пресс-службе.

Остальные жители дома не пострадали.

Как отметила старший помощник руководителя СУ СКР по Новосибирской области Анастасия Кулешова, погибший 51-летний мужчина был хозяином квартиры.

— По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем при курении, — сообщила она.

В Новосибирской области на прошлой неделе в пожаре погибли трое мужчин. Возгорание произошло в селе Шарчино Сузунского района.

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ГУ МЧС по Новосибирской областипожарпожарные
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